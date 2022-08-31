В Чурапче состоялось открытие спортивного зала вольной борьбы

«Перепрофилирование спортивного зала проведено благодаря проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта РФ «Образование». Данная программа реализуется в 82 регионах страны. Я рад поздравить всех с успешным завершением строительства и открытием 2 этажа спортзала в селе Чурапча. Пусть новый спортивный зал станет кузницей молодых талантов!», — приветствовал глава улуса Степан Саргыдаев.

Поздравили прсутствовавших со знаменательным событием глава МО «Чурапчинский улус (район) С.А.Саргыдаев, депутат Ил Түмэн Михаил Гуляев, начальник управления образования района Юрий Посельский, представители министерств республики.

Символическую красную ленточку перерезали депутат Ил Түмэн Михаил Гуляев, представитель Министерства образования и науки республики. и.о. Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» Данил Жирков, преставитель министерства спорта республики первый заместитель руководителя Центра подготовки спортсменв РС (Я) Владимир Карпенко, чемпион первенства СССР среди юношей по вольной борьбе, ветеран спорта, почетный гражданин Чурапчинского улуса Семен Морфунов, мастер спорта России Тимур Пестерев, директор Чурапчинской детской спортивной школы Дьулустан Егоров, участник VII международных спортивных игр детей Азии Айал Дьячковский.

В ходе мероприятия наградили юных спортсменов и их тренеров, успешно принявших участие в VII международных спортивных играх «Дети Азии», Первенстве среди молодежи до 16 лет по вольной борьбе в г. Элиста, Первенстве и Спартакиаде по настольному теннису в городах Салават и Чебоксары.