В Чурапче соревнуются лучшие охотники Якутии

1 апреля в селе Чурапча состоялось открытие XXV Республиканских соревнований охотников «Байанай», посвященных 100-летию образования Якутской АССР и ко Дню охотника РС(Я)

. За звание лучших охотников будут бороться команды из Амгинского, Таттинского, Мегино-Кангаласского, Горного, Хангаласского, Вилюйского, Намского, Чурапчинского улусов республики.

Команды будут традиционно соревноваться по разборке и сборке ружья, разведению костра, викторине на знание охот-минимума, прорубанию лунки, эстафете с препятствиями из нескольких этапов, по стрельбе из крупнокалиберной винтовки, стрельбе из малокалиберной винтовки, стрельбе из гладкоствольного ружья 12 калибра пулей, стендовой стрельбе и др.

В открытии участвовали председатель постоянного комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии парламента Сахамин Афанасьев, замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Николай Додохов, народный депутат Руслан Федотов, основатель соревнований Потап Павлов и другие, сообщает тгк Чурапчинский улус