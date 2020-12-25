В Чурапче сняли док о легендарном артиллеристе

В Якутии завершены сьемки документального фильма о легендарном артиллеристе, уроженце Чурапчинского улуса Гавриле Дмитриевиче Протодьяконове «Великий воин священной войны» («Уоттаах сэрии улуу боотура»). Автором фильма является Наталья Михалева-Сайа, режиссер — Нина Корнилова.

«В Чурапчинском улусе трепетно относятся к памяти о Великой Отечественной войне. Наш земляк, старший сержант, прославленный артиллерист Протодьяконов Гавриил Дмитриевич прошел славный боевой путь от Сталинграда до Берлина. Он стал одним из героев Сталинградской битвы. Для того, что будущие поколения не забывали о его героизме в юбилейный год 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны и победы над фашизмом в нашем улусе была инициирована подготовка документального фильма о Гавриле Дмитриевиче. Мы неоднократно пытались добиться присвоения ему звания Героя Советского Союза. Но до сих пор этот вопрос не решен», — рассказал глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын.

«Снайпер-бронебойщик-артиллерист» — так окрестили Гаврила Дмитриевича Протодьяконова боевые друзья и товарищи. Советские военачальники поражались смекалке якутского артиллериста, который выкатывал свою пушку-сорокопятку на нейтральную полосу и оттуда расстреливал фашистских «тигров». Солдатская смекалка помогла ему не только выжить, но и открыть новый вид боя. Он первым вышел на нейтральную полосу, никто никогда не делал этого. Со своей 45-миллиметровой пушкой окопался между траншеями наших и противника. Враги не могли его достать, их снаряды пролетали мимо. Считается, что судьбу исхода II мировой войны предопределил новый метод солдата-якута.

Снайпер-артиллерист Гаврил Протодьяконов, оставшись один из расчёта 45-миллиметровой пушки на северном скате Мамаева кургана, искусно маскируясь и меняя позиции, разил вражеские танки. Когда осколком снаряда был поврежден прицел орудия, Протодьяконов продолжил обстрел врага, целясь по танкам через ствол пушки. Он лично уничтожил прямой наводкой 9 пулеметных точек, 4 блиндажа, 2 противотанковые пушки. Якутского командира Гавриила Протодьяконова знал лично маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков. За мужество и героизм Гаврил Протодьяконов награжден медалью «За отвагу». Гавриил Протодьяконов по образованию был учителем. В народном просвещении проработал с 1933 г. по 1974 год. Награжден знаком «Отличник народного просвещения РСФСР». Был одним из первых учителей наслега, просветителем населения. Придавал исключительное значение образованию молодежи, всем своим детям дал образование. Отец большого семейства, с женой Прасковьей Алексеевной Рудиной воспитали 9 детей.

Фильм жители республики могут посмотреть 28 декабря в 9 часов вечера на канале НВК «Саха».