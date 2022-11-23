В Чурапче скандал из-за Карла Маркса и Павла Пинигина

В Чурапче скандал, сообщает тгк Аартык. Депутаты наслежного собрания приняли решение переименовать улицу имени Карла Маркса на улицу имени Павла Пинигина. Представители народа посчитали, что возврата к коммунизму уже не будет, соответственно, пора избавляться от пережитков старой идеологии. Бородатый немецкий философ никак не вписывается в современные геополитические реалии. Германия вводит против России экономические санкции, а мы их представителя прославлять будем?!

Но идея депутатов с переименованием улицы жуть не понравилась предводителю местных коммунистов товарищу Губареву. «Ящитаю это нехорошо!» — сказал главный коммунист республики и потребовал отменить решение депутатов наслега.

Пытался пристыдить сначала председателя местного представительного органа, потом главу улуса, самого Павла Пинигина, но те, как пишет прессек ЯРО КПРФ, «не дали внятного ответа». Тогда разгневанный Губарев обратился в прокуратуру, сообщает Аартык.

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