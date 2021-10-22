В Чурапче проводили бывшего и назначили нового замглавы улуса

Алексей Ноговицын

В ходе очередной сессии Совета депутатов Чурапчинского улуса принято решение о снятии полномочий с исполняющего обязанности, первого заместителя главы района Алексея Ноговицына в связи с переходом на другое место работы.

Председатель Совета народных депутатов Чурапчинского улуса Афанасий Захаров отметил, что Алексей Алексеевич в администрации района работал с 2013 года. За это время внес значительный вклад в социально-экономическое развития Чурапчинского улуса. Он поблагодарил его от имени всего депутатского корпуса и администрации улуса и вручил памятный сувенир.

Степан Саргыдаев

Также решением Совета депутатов Степан Саргыдаев назначен первым заместителем главы Чурапчинского улуса.

Досрочные выборы главы МР «Чурапчинский улус» назначены на 12 декабря 2021 года.