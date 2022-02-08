В Чурапче продолжаются восстановительные работы на сетях теплоснабжения

В Чурапче продолжаются работы по заполнению магистральных тепловых сетей от котельной «Гимназия» и стабилизации давления в сетях. Об этом 8 февраля отмечено на заседании правительственной комиссии (Штаба) по подготовке и прохождению осенне-зимнему периоду РС (Я).

По информации первого заместителя генерального директора-главного инженера ГУП «ЖКХ РС (Я)» Александра Корякина, в ходе осмотра выявлены четыре проблемных участках в распределительных сетях теплоснабжения с промерзанием. В населенный пункт прибыла паро-пропарочная машина, аварийные бригады ведут отогрев данных участков.

«Вместо поврежденной трассы проложена новая порядка 9 метров, ведем работы по стабилизации давления – стравливаем воздух, развоздушивание в компенсаторах», — отметил Александр Корякин.

После подачи теплосносителя и стабилизации давления все потребители будут подключены. Всего к восстановительным работам привлечено 65 человек, 9 единиц техники, в том числе от ГУП «ЖКХ РС (Я)» — 38 человек.

Как доложились в ГУП «ЖКХ РС (Я)», на месте бригады полностью обеспечены материалами, оборудованием и ресурсами.

«Необходимо принять все оперативные мероприятия, чтобы в течение дня восстановить теплоснабжение», — отметил министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов.

Глава министерства вновь обратил внимание местных властей по информированию населения о противопожарной безопасности при использовании печного отопления и нагревательных приборов.

Как отметил глава Чурапчинского улуса Степан Саргыдаев, четыре бригады задействованы в обходе жилфонда и составлении актов, проводится оперативное информирование население через председателей ТОС. Жалоб от населения в ЕДДС районе не поступало.