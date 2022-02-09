09.02.2022
20:24
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Происшествия

В Чурапче на восстановлении теплоснабжения работают 120 человек

В селе Чурапча на аварийно-восстановительных работах в сетях теплоснабжения задействованы 120 человек и 19 единиц техники. По состоянию на 20:00 часов, ведется восстановление сетей теплоснабжения по ул. Олимпийская.

Теплоснабжением обеспечены 233 жилых домов из 249. Под ограничением остаются 16 домов. Помимо сил и средств ГУП «ЖКХ РС (Я)» в восстановлении теплоснабжения привлечены работники и спецтехника управляющих компаний, местных предприятий и организаций, в том числе 24 добровольца. В 16:00 часов прибыла паро-прапарочная установка АО «Теплоэнергия»

Как сообщил главный инженер ГУП «ЖКХ РС (Я)» Александр Корякин, подача теплоносителя от котельной «Гимназия» поддерживается выше нормативов, температурный график в подключённых домах за текущий день постепенно восстанавливается.

«Сейчас мы запитываем теплосети по улице Олимпийская, к которой подключены оставшиеся 16 домов. Трасса смонтирована, бригады дежурят на местах. Как давление стабилизируется, будем запускать теплоноситель в дома», — отметил Александр Корякин.

Ситуация держится на оперативном контроле.

Фото: ГУП «ЖКХ РС (Я)»
Источник: Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)
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