В Чурапче продолжается строительство второй очереди больничного комплекса, включающего блок Б со стационаром на 10 дневных коек и 23 терапевтических койки с поликлиникой на 100 посещений в смену и хозблок. Объект планируется ввести в 2023 году.

«Строительство началось в марте этого года. За три месяца сделано много. На сегодняшний день в блоке Б полностью уложена монолитная плита цокольного перекрытия. Так же на 100% выполнена укладка монолитной плиты цокольного перекрытия хозблока. Установлены бетонные колонны в количестве 23 штук. Работа по строительству идёт полным ходом, на объекте работают 30 человек», – рассказал главный врач Чурапчинской центральной районной больницы Артём Ксенофонтов.

Средства на финансирование строительства второй очереди больничного комплекса Чурапчинской ЦРБ предусмотрены в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

Глава Якутии Айсен Николаев ранее заявлял, что начался совершенно новый этап развития здравоохранения в районах. В 2021 году стартовало строительство сразу пяти медицинских учреждений в районах Якутии. Кроме Чурапчи больничные комплексы строятся в Вилюйске, Ытык-Кюеле Таттинского улуса, в поселке Усть-Майя Усть-Майского улуса и в Хонуу Момского района. На 2021-2023 годы Якутия на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения получила из федерального бюджета 6,6 миллиардов рублей.