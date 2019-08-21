В Чурапче по вине пьяного водителя пострадали два человека

Вчера, 20 августа около 18 часов вечера, глава семьи — водитель 1978 г.р. с пятью пассажирами (со своей семьей), следуя на автомашине «Тойота Пробокс» по автодороге Хаяхсыт – Чакыр 5 км., не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание на проезжей части дороги по ходу движения направо. Следовали из с. Чакыр в с.Мугудай Чурапчинского района.

В результате автопроисшествия пострадали двое: пассажирка — мать семьи 1979 г.р. с ушибами мягких тканей волосистой части головы, шейной области, надплечья и сотрясением головы, госпитализирована в больницу с.Чурапча, а также девочка 5 лет, она получила закрытый перелом средней трети правой ключицы со смещением, ушиб мягких волосистой части головы, ей назначено амбулаторное лечение.

Водитель и трое детей (2, 3 и 8 лет) к большому счастью не пострадали. Все не были пристегнуты ремнями безопасности, в автомашине отсутствовало детское удерживающее устройство.

Водитель за текущий год к административной ответственности не привлекался, от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался. Инспекторами ГИБДД составлен на водителя административный материал по ч.1 ст12.26 КоАП РФ. Полицейские и дети – пассажиры утверждают о присутствии признаков алкогольного опьянения у отца семейства, сообщают, что отец распивал по пути движения алкоголь, останавливался несколько раз, чтобы достать из багажника бутылку водки.

Кроме того, у водителя отсутствуют соответствующие установленные законом документы на автомашину, договор купли продажи, страховой полис ОСАГО и водительское удостоверение. В отношении водителя составлены административные материалы: ч.1 ст.12.3 КоАП РФ (управление ТС водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на ТС), ч. 2 ст.12.3 КоАП РФ (управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления ТС), ст.12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения безопасности), ч.3 ст.12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД), ч.2 ст.12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем ТС установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности).

Обеспечение безопасности перевозки детей в автомобиле – это самая важная обязанность водителя. Уважаемые водители и родители! Используйте при перевозке несовершеннолетних в транспортном средстве автокресло и ремни безопасности! Помните – жизнь детей находится в Ваших руках!