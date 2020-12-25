В Чурапче открыт новый ИТ-центр

Сегодня в Чурапчинский улус с рабочим визитом приехал председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей ТАРАСЕНКО. В рамках деловой программы премьер-министр принял участие в церемонии открытия нового ИТ-центра, сообщает пресс-служба Технопарка «Якутия».

«Благодаря ИТ-центрам для жителей республики появляются новые возможности в образовании и в новых технологиях. Уверен, ИТ-центр, который мы сегодня открыли в Чурапче, станет центром притяжения талантливых людей, которые смогут реализовать здесь свои разработки, в том числе по цифровизации агропромышленного комплекса», – сказал премьер-министр.

На мероприятии присутствовали также заместитель председателя правительства РС(Я) Сергей МЕСТНИКОВ, первый заместитель министра физической культуры и спорта РС(Я) Семен ЧЕРДОНОВ, депутаты Государственного Собрания РС(Я) Ил Тумэн Михаил ГУЛЯЕВ и Павел ПИНИГИН.

Выступая перед собравшимися, глава района Андрей НОГОВИЦЫН отметил: «Благодаря поддержке Ил Дархана, активной работе Технопарка «Якутия» и Министерства инноваций республики, мы открываем долгожданный ИТ-центр в Чурапче. От имени всех жителей Чурапчинского района выражаю благодарность руководству республики за такой прекрасный подарок».

На базе ИТ-центра будут созданы условия для работы специалистов, занятых в сфере информационных технологий, а также планируются мероприятия по повышению компьютерной грамотности населения, оказанию профориентационной поддержки школьников и молодежи. Чурапчинский улус стал одним из победителей конкурса Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики и получил финансовую поддержку в размере одного миллиона рублей на создание и развитие ИT-центра. Всего к 2024 согласно указу Главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА «Об инновационном и цифровом развитии Республики Саха (Якутия)» в улусах планируется открыть 17 ИТ-центров.