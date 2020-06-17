В Чурапче обсудили проблемы сельского хозяйства: саранча, засуха, недостаток ГСМ



Министр сельского хозяйства Александр Атласов с рабочим визитом посетил Чурапчинский улус. В ходе визита министр провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами наслегов, руководителями и специалистами управлений сельского хозяйства по вопросам развития сельского хозяйства в улусе.

Особое внимание в выступлении глав поселений обращено на посевные работы и кормозаготовку. В ходе открытого разговора обозначен ряд задач и проблемных вопросов. Это вопросы по мерам поддержки, в частности, обеспечению горюче-смазочными материалами. Как отметили на совещании, в этом году из-за неблагоприятных погодных условий травостой наблюдается ниже среднего. Также хозяйства выразили обеспокоенность в связи с нашествием саранчи.



Во второй половине дня министр побывал в Хоптогинском наслеге, где прошла встреча с активом наслега, также Александр Атласов посетил объекты Диринской агрошколы.

В Хаяхсытском наслеге министр ознакомился с проектом строительства школы-сада на 90/40 мест в с. Туора–Кюель. Как рассказал глава наслега Тарас Тарасов, строительство объекта начнется с 2021 года, плановое завершение и ввод в эксплуатацию в 2022 году.



«Символично, что как раз сегодня объявлен аукцион на выполнение работ по строительству школы-сада. В новом здании давно нуждались жители нашего села. Таким образом, давняя мечта жителей нашего наслега сбывается – начинается строительство нового современного образовательного учреждения и детского сада со всем необходимым оборудованием», — отметил глава наслега Тарас Тарасов.

Согласно проекту, в новом двухэтажном здании разместятся учебные классы, лингафонный кабинет, спортивный и актовый залы, столовая, библиотека, душевые кабинеты, мастерская по дереву, в детском саду – группы младшей, средней группы, старшей и подготовительной группп, колясочная, методический кабинет, зал для музыкальных и гимнастических занятий и т.д.

Кроме основного здания на территории школы расположены спортивные и игровые площадки, учебно-опытная зона, также проектом предусматриваются автостоянки.

В ходе рабочей встречи с министром Александром Атласовым жители затронули ряд важных для села вопросов, касающихся развития сельского хозяйства. В частности, речь шла о реализации строительства современного животноводческого комплекса, а также строительства локального водопровода.

В Хадарском наслеге министр осмотрел место строительства межпоселковых газовых сетей Туора-Кюель. Строительство ведется по инвестпрограмме республики. Стоит отметить, что по мероприятию «Развитие газификации в сельской местности» в 2021 году в Хадарском наслеге начнется строительство внутрипоселковых газовых сетей с. Юрюнг-Кюель.

Также начнется строительство объектов: «Внутрипоселковые газовые сети с. Диринг Чурапчинского улуса (4,5 пусковой комплекс)», «Внутрипоселковые газовые сети с. Чурапча Чурапчинского улуса (9 пусковой комплекс)» и «Внутрипоселковые газовые сети с. Чурапча Чурапчинского улуса (10 пусковой комплекс)».

Чурапчинский район является одним из лидеров по привлечению средств в рамках программы «Комплексное развитие сельский территорий на 2020-2025 годы» по таким направлениям как привлечение субсидий на покупку и строительство жилья для молодых семей и специалистов, проживающих в сельской территории, а также по направлению поддержки местных инициатив, в рамках которого реализуются проекты благоустройства сельских территорий, строительства детских и спортивных площадок, газификации населенных пунктов района.

В 2020 году по благоустройству сельских территорий в Чурапчинском улусе планируется реализация 8 общественно-значимых проектов (Хоптогинский, Соловьевский, Арылахский, Чакырский, Бахсытский, Кытанахский, Хадарский, Сыланский наслега), в том числе благоустройство территории проведения национального праздника Ысыах, восстановление памятника павшим воинам в ВОВ, строительство спортивной площадки и т.д.

В рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» с 2020 года начнется строительство школы-сада на 90/25 мест в с. Килянки Кытанахского наслега.