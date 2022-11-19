В Чурапче ночью устранили аварию на теплотрассе

В селе Чурапча оперативно восстановили теплотрассу. Теплоснабжение домов и объектов, попавших под ограничение, подаётся в штатном режиме. В 02:20 часов 19 ноября после завершения работ по замене трубопровода произведен запуск перекрытого участка теплотрассы. Произведён обход объектов. Нарушений в теплоснабжении нет. В восстановительных работах было задействовано 14 человек и 4 единиц техники, сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я).

Ранее сообщалось, что в ЕДДС поступила информация о понижении давления на тепловом пункте N1 котельной «Спортивная». Аварийная бригада обнаружила порыв на подземном переходе у переулка Спортивный. В ограничении находились 27 частных домов, два многоквартирных дома и детский сад. Ведутся работы по замене трубопровода. По состоянию на 23:30, были завершены сварочные работы подающего трубопровода. В восстановительных работах задействовано 14 человек и 4 единиц техники.