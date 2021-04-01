В Чурапче наградили руководительницу филиала ПАО «Ростелеком»

В Чурапчинском улусе в торжественной обстановке руководство района, представители профсоюзной организации, коллеги, общественность проводили на заслуженный отдых руководителя Чурапчинского филиала ПАО «Ростелеком» Светлану Васильеву.

«Мы сегодня провожаем на заслуженный отдых человека, обладающего огромным опытом и багажом знаний, грамотного, компетентного во всех сферах деятельности предприятия. Светлана Даниловна 50 лет трудилась на родном предприятии, являя собой пример всем, кто работает рядом с ней. Из них 25 лет работала в качестве руководителя филиала. Внесла неоценимый вклад в IT- развитие в улусе в целом, и в частности в внедрение оптоволоконной сети на территории всего района. Полное покрытие оптикой Чурапчинского района это всецело ее заслуга. Она не только хороший профессионал своего дела, но и очень уважаемый человек, ведет и общественную работу. Избиралась депутатом сельского совета 18 и 19 созывов, работала членом исполкома Чурапчинского сельсовета, Председателем улусного женсовета, была делегатом XI и XII съездов женщин РС (Я). И нам очень жаль расставаться с таким прекрасным специалистом и человеком. Но уверен, что теперь в новом качестве Светлана Даниловна продолжит вносить свою лепту в процветание нашего района», — сказал глава МО «Чурапчинский улус» Андрей Ноговицын и наградил ее знаком «За вклад в развитие Чурапчинского улуса 2 степени».

Кроме того, Светлану Васильеву наградили званием «Почетный работник связи Республики Саха (Якутия)».

Под её руководством в свое время были осуществлены крупномасштабные работы по улучшению и укреплению материально-технической базы РУФПС: было построено новое здание котельной, поставлены два новых котла и заменена трасса отопления. Как экономист она грамотно вела работу по улучшению финансово-экономической деятельности предприятия. Существенно улучшена качество доставки почты населению. Она добилась плодотворного сотрудничества между ГП «Сахателеком» и муниципальным образованием «Чурапчинский улус (район)» по развитию связи Чурапчинского улуса, одним из результатов которого стало приобретение по соглашению с администрацией района части помещений в двухэтажном каменном здании. В данное время это современное, полностью отремонтированное здание с новым гаражом и дизельной является одним из лучших офисов ОАО «Сахателеком». Светлана Даниловна особое внимание уделяет подготовке и расстановке высококвалифицированных кадров.

В 2000 году по её инициативе одним из первых в республике установлены новая цифровая центральная станция «Элком» на 1600 портов и цифрового междугороднего коммутатора в с.Чурапча. Кроме этого, в рамках реализации Республиканской целевой программы «Развитие высоких технологий в телекоммуникациях, телевидении и радиовещания Республики Саха (Якутия) на период с 2000 по 2005 год» по Чурапчинскому улусу заменены технически устаревшие аналоговые оборудования на цифровые, созданы узлы доступа в Интернет. В 12 населенных пунктах улуса совместно с сельскими администрациями построены «Дома связи» по линии общереспубликанского движения «Моя Якутия в 21-м веке». Силами населения заготовлены опоры для замены внутрипоселковых линий связи. Во всех этих населенных пунктах смонтированы новые цифровые станции и проведены капитальные ремонты внутрипоселковых линий.

Светлана Васильева сумела сплотить работоспособный коллектив и сделать его передовым, передав весь опыт работы, подготовить новые кадры связистов, многие из которых сегодня тоже стали руководителями. Светлана Даниловна своим многолетним безупречным трудом внесла большой вклад в развитие связи не только Заречья, но и Республики в целом. Светлана Даниловна является Почетным гражданином Чурапчинского улуса и Мугудайского наслега.