В Чурапче модернизирован центр занятости

В Чурапчинском районе открылся Центр занятости, модернизированный по нацпроекту «Демография». Ранее первый такой центр был открыт в Нерюнгринском районе. Модернизированная государственная служба занятости населения станет единой современной структурой под брендом «Работа в России» — кадровый центр.

Глава Якутии Айсен Николаев отмечал важность создания условий для трудоустройства и переобучения незанятых граждан, повышения профессиональной компетенции специалистов, новых подходов к эффективному решению кадровых вопросов работодателей.

Обновлённые Центры занятости будут работать по принципу современных «кадровых центров», оперативно и проактивно действующих в отношении рисков безработицы и неэффективной занятости. Их деятельность также будет направлена на содействие раскрытию профессионального потенциала граждан, понимание потребности работодателей.

«В конечном итоге работа центров занятости будет переориентирована на эффективное решение комплекса различных проблем, исходя из жизненных ситуаций и бизнес-ситуаций, в которых оказываются люди, ищущие работу, а также работодатели, заинтересованные в подборе сотрудников», — сказал заместитель председателя Госкомзанятости Савва Михайлов.

Служба занятости нового формата будет полностью владеть информацией о состоянии рынка труда, уметь прогнозировать распределение трудовых ресурсов и предлагать подходящие вакансии в других регионах, в том числе с возможностью профессионального обучения и переобучения граждан.

Добавим, что внедрение новых цифровых сервисов уже в этом году позволило дистанционно осуществлять постановку на учет граждан, назначения пособий. В дальнейшем основными онлайн-ресурсами для поиска работы и подбора работников станут общероссийская база вакансий «Работа в России» и официальный интерактивный портал службы занятости населения. Также сейчас идет переход на Единую цифровую платформу (ЕЦП) в сфере занятости и трудовых отношений «РВР»

Напомним, что в республике внедряются единые требования к организации деятельности службы занятости в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Пилотными стали центры занятости в Нерюнгри и Чурапче. В следующем году реализация программы «Модернизация центров занятости» будет продолжена.