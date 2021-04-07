В Чурапче досуг для людей с ОВЗ стал доступнее

В Чурапчинском улусе торжественно открыли здание для досуга и общения людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Современное общество изменило взгляд на проблему людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в улусе взят курс на интеграцию инвалидов в общество. В связи с этим возникла необходимость поиска новых путей их интеграции в социум. И клуб общения стал оптимальным вариантом решения проблем. Теперь у наших земляков появилась возможность приобрести новые знания, навыки общения с окружающими, и, как следствие, побороть свои страхи и комплексы», — считает глава Чурапчинского улуса Андрей НОГОВИЦЫН.

Здание открылось на базе бывшей кухни детского сада «Мичил», которая соответствует требованиям необходимым для людей с ограниченными возможностями здоровья. Под руководством специалиста по адаптивному спорту и работе с объединениями людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья Иннокентия МАТВЕЕВА, совместными усилиями администрации улуса, многих спонсоров и членов самого общественного объединения для запуска данного здания проделан большой фронт работы.

В мероприятии приняли участие председатель улусного совета народных депутатов Афанасий ЗАХАРОВ, руководитель объединения людей с ограниченными возможностями здоровья Римма ДЬЯЧКОВСКАЯ, председатель улусного общества слепых Серафим НОВГОРОДОВ, общественность улуса.