В Чурапче будут готовить медиков по специальностям «лечебное дело» и «сестринское дело»

Сегодня в Чурапче открылся филиал Якутского базового медколледжа. Медиков теперь будут готовить и в Чурапче. Обучение начнется по двум специальностям: «лечебное дело» и «сестринское дело».

Подготовка фельдшеров и медсестер организована на базе Чурапчинской центральной районной больницы и Агротехнологического колледжа. Большую помощь в этом оказала администрация улуса и Якутский базовый медицинский колледж.

Отделение рассчитано на 30 мест. Студенты освоят полный объем учебной программы, после чего им будут вручены дипломы о среднеспециальном профессиональном образовании.

Министр здравоохранения РС(Я) Лена Афанасьева отметила: «Открытие данного подразделения медколлежда нацелено на достижение индикаторов подготовки медицинских кадров по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Мы рады, что в результате успешного сотрудничества учебных заведений, муниципального образования и райбольницы будут готовы специалисты, которые остро необходимы району».

Как рассказал главный врач Чурапчинской ЦРБ Артем Ксенофонтов, открытие отделения – большое событие не только для больницы, но и всего района в целом.

— С их помощью мы надеемся закрыть дефицит кадров среднего медицинского персонала, пополнив наши ряды молодыми перспективными специалистами. Не менее важно и то, что молодым жителям нашего улуса предложена еще одна возможность получить хорошую профессию, не покидая его пределы, — сказал Артем Ксенофонтов.

Он пообещал, что проблем с трудоустройством у выпускников не возникнет. «Мы готовим их для своей районной больницы, и при успешном окончании колледжа они получат работу в различных подразделениях нашей больницы», — заметил он.

В качестве преподавателей выступят также опытные врачи и медсестры Чурапчинской ЦРБ, которым в прямом смысле предстоит воспитать для себя достойную смену.