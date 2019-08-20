В Чурапче большегруз съехал с пути

19.08.2019 г. около 16 часов 39 минут в ДЧ ОМВД России по Чурапчинскому району поступило сообщение о том, что возле с. Телей – Диринг произошло дорожно-транспортное происшествие.

В ходе проверки установлено, что водитель 1971 г.р., управляя автомобилем «Камаз» (груженый песком) двигаясь с местности Бетюгюттэ Чурапчинского района в сторону п.Нижний — Бестях Мегино-Кангаласского района на 193 км.+400 м. ФАД «Колыма» во время движения по ремонтному участку дороги не справившись с рулевым управлением совершил опрокидывание транспортного средства в правую сторону проезжей части.

В результате автопроисшествия камазист с переломом левой бедренной кости госпитализирован в больницу с.Чурапча.

С 30-летним стажем водитель «Камаза» в момент ДТП был трезв, не был пристегнут ремнем безопасности, за последний год привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 1 раз, по ч.1 ст. 12.21 КоАП РФ (движение тяжеловесного или крупногабаритного ТС с превышением допустимых габаритов ТС).

По факту ДТП проводится административное расследование. Госавтоинспекция республики напоминает о необходимости выбирать скорость движения транспортных средств с учетом погодных и дорожных условий. Водители и пассажиры транспортных средств должны быть пристегнуты ремнями безопасности. При движении на дальние расстояния водителям необходимо соблюдать режим труда и отдыха.