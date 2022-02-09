В Чурапче без тепла остаются еще 35 домов

В Чурапче продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах

В Чурапче осталось обеспечить теплом 35 жилых домов. Об этом 9 февраля сообщили на оперативном заседании правительственной комиссии (Штаба) по прохождению осенне-зимнего периода в РС (Я), говорится в сообщении пресс-службы Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я).

По состоянию на 09:00, теплоснабжение восстановлено в 214 жилых домах из 249. Все многоквартирные дома и социальные объекты обеспечены теплом.

Продолжительность восстановительных работ затянулась по причине устранения новых утечек на отогретых участках теплосетей. На текущий момент работы по запуску тепла проводятся на участках по улицам: Западная, Олимпийская, Эрилик Эристиин. Жалоб со стороны населения по разморозке внутридомовых систем не поступало.

В аварийно-восстановительных работах задействованы порядка 80 человек из числа бригад ГУП «ЖКХ РС (Я)» и местного населения. Местным гарнизоном пожарной части организовано патрулирование в целях обеспечения пожарной безопасности. Жители домов под ограничением используют либо печное отопление, либо нагревательными приборами.

Министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов поручил наращивать и мобилизовать силы и техники близлежащих филиалов предприятия для оперативного восстановления теплоснабжения в оставшихся домах.

Из Амгинского, Мегино-Кангаласского, Таттинского и Усть-Алданского филиалов ГУП «ЖКХ РС (Я)» выехали четыре бригады специалистов на смену бригаде, отработавшей сутки.