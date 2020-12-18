В Чульмане возложили цветы к памятнику Сталина

18 декабря в Чульмане состоялось возложение цветов к памятнику Иосифу Виссарионовичу Сталину. В этот день исполнилось 142 года со дня рождения великого исторического деятеля, председателя Совета министров СССР в 1922-1953 годах, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР в 1941-1945 годах, под руководством которого советский народ одержал Победу в Великой Отечественной войне. В возложении цветов приняли участие жители Чульмана, Нерюнгри и Беркакита.

В связи с 75-летием Великой Победы 2020-й год в Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы, в Республике Саха (Якутия) — Годом патриотизма, в Нерюнгринском районе – Годом героического наследия. Это заставляет всех нас особенно тщательно изучать историю родной страны, республики, района, достижения и победы нашего великого Отечества.

Памятник не случайно установлен в Чульмане. Из всех поселений Нерюнгринского района лишь два населенных пункта «помнят» Великую Отечественную войну. На фронт уходили только жители Чульмана и Иенгры, потому других современных поселений в то время не существовало, как еще не было и самого Нерюнгринского района.

Иосиф Виссарионович Сталин – не только Верховный главнокомандующий, под руководством которого была одержана Великая Победа. Трудно переценить значение решений вождя в формировании и развитии Южной Якутии и будущего Нерюнгринского района. С него начинался и город Нерюнгри.

После того, как в 1945 году была разгромлена немецко-фашистская Германия, настала эпоха возрождения народного хозяйства. Стране требовались новые ресурсы для развития экономики. Восстановление и развитие Тимптонского района после Великой Отечественной войны непосредственно связано с именем Сталина. В 1949 году Совмином СССР, который он возглавлял, были утверждены проекты развития энергетики, транспортной сети и перерабатывающих отраслей дальневосточного региона. Их реализация началась в конце того же 1949 года. Задачей, которую тогда поставил Сталин, была комплексная индустриализация Якутии.

В декабре 1951 года Министерство геологии СССР приняло решение об ускорении геологоразведочных работ в Южной Якутии. 12 января 1952 года была создана Южно-Якутская комплексную экспедицию (ЮЯКЭ) с базированием в поселке Чульман. А 4 марта 1952 года председатель Совета Министров СССР Иосиф Виссарионович Сталин лично подписал развернутое постановление «О подготовке к промышленному освоению Алдано-Чульманской группы железорудных и угольных месторождений в Якутской АССР». С этой подписи Сталина началось строительство поселка Нерюнгра. Первые постройки, которые появились в новом посёлке, располагались в устье речки Нерюнгры, при впадении ее в реку Чульман. Сегодня на этом месте вырос город Нерюнгри.

Первый в Нерюнгринском районе памятник Сталину в уютном сквере, на частной территории, был открыт 3 сентября 2020 года – в день 75-летия окончания второй мировой войны. Инициатором и организатором его установки стал народный депутат Якутии Александр Андреевич Кошуков, который принял во внимание многочисленные наказы своих избирателей и общественное мнение жителей поселка Чульман. На установку памятника не было потрачено ни одной копейки из бюджета. Изготовление бюста, материалы, технические и организационные работы Александр Кошуков полностью оплатил из своих личных средств.

«Мы знаем, что со словами «За Родину! За Сталина!» — шли в бой советские солдаты. Это не просто слова, это наша история, которую надо знать и помнить. Под руководством Сталина наша страна одержала победу в Великой Отечественной войне. Под его руководством советская армия спасла многие европейские народы от уничтожения. Под его руководством была восстановлена экономика нашей страны после окончания второй мировой войны. Мы должны свято хранить и помнить имя каждого солдата, каждого героя ушедшей войны! Тем более, мы должны помнить имя человека, который возглавлял нашу страну и наши Вооруженные Силы в годы войны, в которой решалась судьба всего человечества», – сказал Александр Кошуков, открывая этот памятник 3 сентября.

На небольшом митинге 18 декабря выступила помощник народного депутата Якутии Зоя Романова. «Сегодня мы отмечаем день рождения великого политического и государственного деятеля, выдающегося полководца, крупнейшего политика ХХ века – И.В. Сталина. Мы благодарны нашим предыдущим поколениям за Великую Победу и послевоенное возрождение. Установка бюста руководителю государства, организатором которой стал народный депутат Якутии Александр Андреевич Кошуков, стала важным событием для Чульмана и для всего Нерюнгринского района. В Год памяти и славы, патриотизма и героического наследия это не только наша дань памяти героев Великой Отечественной и второй мировой войны, но и торжество исторической справедливости. Спасибо всем, кто пришел на этот митинг. Это наша история, и мы не будем её забывать», — сказала Зоя Романова.

Несмотря на морозную погоду, митинг прошел очень тепло и очень оживленно. В день рождения вождя памятник Сталину украсили такие редкие в это время годы живые красные гвоздики.