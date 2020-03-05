В Чульмане поздравили ветерана ВОВ

4 марта исполнительный секретарь Нерюнгринского местного отделения партии «Единая Россия» Игорь Балашкевич и первый заместитель главы г. Нерюнгри Дмитрий Дьячковский поздравили с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Валерия Михайловича Спиридонова.

Валерий Михайлович встретил гостей в хорошем настроении и бодром духе. Несмотря на свои 94 года, он держится молодцом, сам ходит по магазинам, поддерживает порядок в своем доме. Спиридонов родом из Вологодской области, но в ряды Советской армии призывался в 1944 году Алданским райвоенкоматом. Служил в Забайкальском военном округе. Пройдя краткосрочные курсы военной подготовки, стал связистом в одной из войсковых частей Восточного фронта на территории Монголии. По окончании войны с Японией полк перевели в Улан-Удэ, там Спиридонов отслужил еще 3 года танкистом.

Валерий Михайлович давно живет в п. Чульман и с некоторых пор – один. Дети разъехались, а он уезжать никуда не хочет. Периодически его навещает дочь, помогает по хозяйству. Вот и в этот раз она приехала поздравить папу с днем рождения.

Гости тоже не остались в стороне и вручили имениннику коробку с продуктовым набором от «Единой России». Разговор зашел о жизни ветерана, тех проблемах, которые его волнуют. С человеком, побывавшим на войне, прожившим долгую, полную разных событий жизнь, всегда есть о чем поговорить. Сфотографировавшись на память, пожелав Валерию Михайловичу долгих лет жизни и крепкого здоровья, Игорь Балашкевич и Дмитрий Дьячковский договорились навестить ветерана еще и накануне 9 мая.