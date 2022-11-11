В Чульмане открыт физкультурно-оздоровительный комплекс с катком

Новый комплекс с ледовым полем для хоккея и фигурного катания построен по программе «Газпром – детям».

Его площадь составляет более 4 тысяч квадратных метров. Торжественное открытие состоялось 10 ноября.

Жители Чульмана ждали этого события с большим нетерпением. Возможность заниматься с профессиональными тренерами откроет детям, любящим хоккей и фигурное катание, дорогу в большой спорт. Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, открытие спорткомплекса стало большим событием для республики.



«Открытие новых спортивных комплексов становится стимулом развития населенных пунктов республики. Уверен, что в Нерюнгринском районе благодаря такой современной ледовой площадке на качественно новый уровень выйдут спортсмены, занимающиеся хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком. Желаю, чтобы ребята достигали высокого мастерства и завоевывали все больше наград», — сказал Айсен Николаев. В честь открытия глава Якутии передал сертификат на покупку спортивного инвентаря и вручил государственные награды республики.

Глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк сообщил, что муниципалитет совместно с Минспортом Якутии и образовательными учреждениями республики займется подбором высокопрофессиональных кадров для работы в учреждении. Советник генерального директора Фонда поддержки социальных инициатив ПАО «Газпром» Николай Кузьмичев пожелал спортсменам Нерюнгринского района новых побед.



Отметим, что среди жителей посёлка проводился конкурс на лучшее название для нового спортивного комплекса. В адрес организаторов поступило более трех сотен вариантов. По итогам конкурса комплекс решено было назвать «Антрацит» (высший сорт каменного черного угля, символизирующий энергию и силу).

Напомним, аналогичный физкультурно-оздоровительный комплекс с катком днем ранее был открыт в Алдане. В рамках программы «Газпром – детям» в этом году будет введён ещё один физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и катком, который построили в поселке Марха – пригороде Якутска.