В Чульмане девушка сорвалась со «Скалы любви»

В 3.15 ночи на пульт дежурного Нерюнгринского ПСО ГКУ «Служба спасения РС(Я)» поступило сообщение что в районе поселка Чульман Нерюнгринского района со скалы сорвалась девушка. К месту происшествия выехала оперативная группа под руководством начальника Нерюнгринского ПСО Анатолия Гежи и спасателей А. Лобыцина, П. Казанцева, Р. Фабрина. Все они имеют огромный опыт в спасении людей при любых ЧС.

По прибытию на место выяснилось, молодая пара отдыхала на «Скале любви» (народное название) девушка оступилась и упала с 50-метровой высоты, молодой человек попытался спуститься, но, увы, тогда они вынуждены были обратиться за помощью.

В 4 часа утра спасатели приступили к спасательной операции, которая длилась 2 долгих часа. Рассказывает Анатолий Гежа: – Подъехали к месту в полной темноте, сложности возникли сразу и главная, малейшая неосторожность вызывает камнепад, а внизу пострадавшая. Наладили переправу, спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились вниз, девушка была в сознании, оказали первую медицинскую помощь, наложили шину, подозревая закрытый перелом руки, дополнительно наложили шейный бандаж, поместили пострадавшую на специальные носилки «АКЯ» и со всеми предосторожностями подняли наверх, где и передали врачам скорой помощи.