19.05.2022
19:10
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Якутия

В Чокурдахе строится дом для переселенцев из аварийного жилья

В посёлке Чокурдах Аллаиховского района по программе переселения из ветхого и аварийного жилья начали строить 13-квартирный жилой дом. Новое здание введут в эксплуатацию до конца 2022 года. Об этом сообщил премьер республики Андрей Тарасенко по итогам посещения стройплощадки. 

Общая площадь двухэтажного дома по ул. Гагарина, д. 7 составит свыше 600 кв. метра, подрядчик ООО «КСК Лидер» завёз автозимником все необходимые материалы, все техподключения имеются. В настоящее время рабочие строят фундамент здания. 

Всего в районе планируется расселить 44 многоквартирных жилых дома общей площадью 17 тыс. кв. метров, которые признаны аварийными и подлежат сносу. Это дома в Чокурдахе, Оленегорске и Чкалове. Сейчас в этих домах проживает порядка тысячи человек. 

Вопросы переселения жителей из ветхого жилья и проблемы некачественных домов находятся на особом контроле руководства республики. Ранее глава Якутии Айсен Николаев сообщал, что в республике программа переселения – одна из самых масштабных в стране и составляет одну шестую часть всей федеральной программы. До 2025 года в Якутии планируется переселить людей из свыше миллиона квадратных метров аварийного жилья.

Напомним, объект строится в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» национального проекта «Жильё и городская среда».

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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