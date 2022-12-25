25.12.2022
15:02
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Образование

В число победителей российской олимпиады вошли педагоги из Якутии

Подведены итоги регионального этапа Российской психолого — педагогической олимпиады школьников им. К.Д.Ушинского 2022/2023 учебного года
По итогам олимпиады в число победителей и призёров вошли:
ПОБЕДИТЕЛЬ — Мишлимович Софья, МОБУ СОШ №10 имени Д.Г. Новопашина, педагог-наставник Рунова Оксана Леонидовна;

ПРИЗЕР — Ракитина Арина, МАОУ СОШ №23, педагог-наставник – Кычкина Юлия Дмитриевна.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Источник: Управление образования г. Якутска

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