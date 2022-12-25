25.12.2022
15:02
249
Образование
В число победителей российской олимпиады вошли педагоги из Якутии
Подведены итоги регионального этапа Российской психолого — педагогической олимпиады школьников им. К.Д.Ушинского 2022/2023 учебного года
По итогам олимпиады в число победителей и призёров вошли:
ПОБЕДИТЕЛЬ — Мишлимович Софья, МОБУ СОШ №10 имени Д.Г. Новопашина, педагог-наставник Рунова Оксана Леонидовна;
ПРИЗЕР — Ракитина Арина, МАОУ СОШ №23, педагог-наставник – Кычкина Юлия Дмитриевна.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Источник: Управление образования г. Якутска
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.12.2022
0
256
25.12.2022
0
398
25.12.2022
0
330
25.12.2022
0
219
25.12.2022
0
399
25.12.2022
0
663
25.12.2022
1
362
25.12.2022
1
504
25.12.2022
1
1632
25.12.2022
0
474
25.12.2022
0
462
25.12.2022
0
899
25.12.2022
0
8239
24.12.2022
1
4525
24.12.2022
0
418
24.12.2022
0
554
24.12.2022
0
908
24.12.2022
0
1028
24.12.2022
0
4512
24.12.2022
0
1013
24.12.2022
0
720
24.12.2022
0
1249
24.12.2022
0
1068
24.12.2022
0
2884
24.12.2022
0
1550
24.12.2022
0
1488
24.12.2022
0
1365
24.12.2022
1
751
24.12.2022
0
1180
24.12.2022
0
333
24.12.2022
0
757
24.12.2022
0
1441
24.12.2022
0
377
24.12.2022
1
1073
24.12.2022
2
3804
24.12.2022
0
747
24.12.2022
0
6092
24.12.2022
0
400
24.12.2022
0
2163
24.12.2022
1
2188
24.12.2022
0
593
24.12.2022
0
1151
24.12.2022
0
583
24.12.2022
0
1298
24.12.2022
0
412
24.12.2022
0
2270
24.12.2022
0
1471
24.12.2022
0
2723
23.12.2022
0
718
23.12.2022
0
1642
23.12.2022
0
1430
23.12.2022
0
2034
23.12.2022
0
704
23.12.2022
0
537
23.12.2022
0
1399
23.12.2022
0
3109
23.12.2022
0
4740
23.12.2022
0
384
23.12.2022
0
576
23.12.2022
0
456
23.12.2022
0
572
23.12.2022
14
9616
23.12.2022
0
485
23.12.2022
0
474
23.12.2022
0
501
ТОП НОВОСТИ
23.12.2022
Лучший комментарий
13
56163
22.12.2022
0
17884
23.12.2022
0
14482
22.12.2022
0
13486
23.12.2022
14
9650
19.12.2022
1
9411
25.12.2022
0
8724
20.12.2022
2
8538
22.12.2022
2
8483
Добавить комментарий