В четвертьфинал чемпионата РФ сегодня вышли три якутских боксера!

В четвертьфинал чемпионата России по боксу в весовой категории до 48 кг выходят сразу три якутских спортсмена, сообщает тгк Спорт Якутии.

Уроженец Томпонского улуса Михаил Прокопьев одержал победу над финалистом чемпионата России, призером Спартакиады сильнейших спортсменов России 2022 Игорем Царегородцевым.

Рустам Туприн из города Удачный выиграл поединок с боксером из Санкт-Петербурга Никифором Стодумовым

Призер первенства России Валерий-Талбан Егоров из Сунтарского улуса единогласным решением судей выиграл встречу с победителем командного кубка России Сергеем Шитовым.

Таким образом, в четвертьфинал чемпионата вышли сразу три якутских боксера. Михаил Прокопьев и Рустам Туприн встретятся на ринге уже в следующем круге, так что один из них выходит в полуфинал. Это значит, что у сборной Якутии как минимум одна медаль.

Виталий Стручков не смог выйти в четвертьфинал весовой категории до 60 кг. Боксер из Усть-Алданского улуса сегодня провел поединок с москвичом Аршаком Товмасяном. Это был второй бой Стручкова на читинском ринге.

Илья Попов не прошел в следующий круг чемпионата России. В тяжелом весе до 92 кг на чемпионате России сегодня дебютировал молодой боксер, чемпион ДВФО из Верхоянского улуса Илья Попов. Ему противостоял московский атлет Никита Рустенко.