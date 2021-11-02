В честь Владимира Членова назвали алмаз

АЛРОСА назвала крупный алмаз в честь бывшего президента торгово-промышленной палаты республики Владимира Членова, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Камню весом более 50-ти карат, который в мае добыли сотрудники трубки „Заполярная”, присвоили имя видного государственного деятеля, народного депутата Якутии Владимира Членова», — говорится в сообщении.

Почетный работник транспорта, почетный полярник России, заслуженный работник народного хозяйства, отличник государственной гражданской службы Якутии, Владимир Членов за заслуги и личный вклад в развитие республики был награжден высшим орденом Якутии – «Полярная звезда».

Он ушел из жизни в январе этого года после продолжительной болезни.

К 100-летию Якутии АЛРОСА присвоит имена известных якутян 100 уникальным алмазам массой более 50 карат. Крупным кристаллам присваиваются имена исторических личностей, Героев социалистического труда, выдающихся государственных деятелей и других известных личностей Якутии. Программа рассчитана до 2022 года.