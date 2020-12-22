В честь премьеры спектакля ТЮЗ получил шикарный подарок

21 декабря Театр юного зрителя Республики Саха (Якутия) подарил своим зрителям премьеру спектакля «Вечно живые» Виктора Розова, посвященного к закрытию Года памяти и славы в Российской Федерации и Году патриотизма в Республике Саха (Якутия) в постановке заслуженного деятеля искусств республики Александра Титигирова и сценографа Егора Аммосова не нарушая требований Роспотребнадзора.

Торжественную часть мероприятия открыла заместитель Министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Марина Владимировна Силина:

«Очень важно, нам – нынешнему поколению, не забывать и передать подрастающему поколению всю историю Великой Отечественной войны. Рассказывать правду о войне, о ее Героях и их героических поступках, о той боли и лишениях самоотверженных жителях нашей Родины, которые через это все прошли и сохранили мужество, доброе сердце и любовь к Родине».

Она поздравила коллектив театра и любителей театрального искусства с премьерой и с открытием после долгого перерыва. В этот знаменательный день вручила ключи от нового автобуса ГАЗ, приобретенного благодаря федеральному проекту партии «Единая Россия» – «Культура малой Родины», примечательно что постановка премьерного спектакля стала возможной также благодаря партийному проекту «Культура малой Родины».

По традиции выступил художественный руководитель театра, заслуженный работник культуры Российской Федерации Алексей Прокопьевич Павлов, он отметил, что Великая Победа досталось не только ценой огромных потерь, но главное, наша победа досталось благодаря преданности Родине, высочайшему патриотизму и массовому героизму. Подчеркнул, как усердно работал театр во время пандемии в онлайн формате и ждал этот момент встречи со своими зрителями, ведь каждая премьера – это долгожданное событие для культурной жизни города Якутска и всей республики.

Драму «Вечно живые» Виктор Розов написал во время Великой Отечественной войны. Дух патриотизма, любовь к Родине, нравственный выбор пронизывающий это произведение, был тогда и особенно актуален в наше время.

Герои пьесы — самые обыкновенные люди, поэтому их трагедии так близки зрителю. В центре повествования трагическая история двух влюбленных, в чьи судьбы безжалостно вторглась война, которая разрушила будущее Вероники и Бориса, пропавшего без вести на войне. Вероника, потеряв любимого, родителей, родной кров, в порыве отчаяния пытается обрести новую семью, но прошлое постоянно с нею.

Пьеса «Вечно живые» стала для своего времени эмблемой человеческого мужества. Война словно проверяет всех героев пьесы на человечность и мужество. И гораздо более живыми — вечно живыми — оказываются те, кто пожертвовали собой ради других. Смысл названия: солдаты, отдавшие жизнь за Родину, будут вечно жить в памяти народа.

Молодые артисты Анастасия Петрова и Кирилл Рожин сыгравших главных героев глубоко прочувствовали характеры своих персонажей и раскрыли замысел автора. Зрители стоя аплодировали создателям спектакля.

Великая Отечественная война унесла десятки миллионов жизней, горечь утрат коснулась практически каждой семьи. Этот спектакль – это отражение того времени, как бездумная жестокая война ломала жизни обыкновенных людей, навсегда лишая их счастья и радости.