В честь праздника прекрасная половина ГИБДД ловила водителей мужчин и дарила подарки 🎁🤗

В канун 23 февраля на улицах Якутска работал праздничный патруль

Это была не массовая проверка, а специальная акция, посвященная приближающемуся празднику

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудницы Госавтоинспекции Якутии провели на дорогах столицы республики поздравительную акцию «Ответственный водитель — лучший защитник!». Основная цель мероприятия — не только поздравить мужчин — водителей, но и напомнить, что дисциплинированность, законопослушность и взаимовежливость участников дорожного движения — залог безопасности.

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Во время акции всех мужчин-водителей ждал небольшой сюрприз: автоинспекторы ГИБДД вручали им поздравительные открытки и полезные подарки с пожеланиями о соблюдении ПДД.

Всем водителям, принявшим участие, желали безопасных дорог и счастливого пути!

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Такое мероприятие не только подняло настроение водителям, но и послужило стимулом к более ответственному поведению на дороге 🚔🚔🚔