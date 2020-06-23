В честь Победы в Якутске состоится ретропарад военной техники

24 июня Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) совместно с ДОСААФ России по Республике Саха (Якутия) планируется проведение автопробега старой военной техники по центральным улицам города Якутска в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне и проведения военного парада в г. Москве.

Пробег пройдет с 10.00 до 11.00 часов по маршруту ДОСААФ ул. Б. Марлинского, 5 – ул. Федора Попова – ул. Дзержинского – пл. Орджоникидзе – пл. Ленина – ул. Кирова – ул. Чернышевского – ул. Хабарова – ул. Б. Марлинского. Количество военной техники составит 9 единиц из коллекции регионального отделения ДОСААФ.

Среди них советские автомобили ГАЗ, грузовик ЗИС-5 известный как «трехтонка», советские бронетранспортеры и др.

С учетом пандемии коронавируса будут приняты меры безопасности. Участники автопробега будут в масках. В кабине будет находиться один водитель, транспорт обработают дезинфицирующими средствами.

Уважаемые жители! Просим при встрече военной техники, встретить гудками своего личного авто!!!