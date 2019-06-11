В честь Дня России якутская телебашня засияет цветами российского триколора

По случаю празднования Дня России архитектурно- художественная иллюминация телебашни в городе Якутске засияет цветами российского триколора, сообщили в филиале «Российской телевизионной и радиовещательной сети».

Так, телебашня по праву станет одним из символов Дня России в столице республики. Подсветка телебашни была разработана в 2018 году по заказу ФГУП РТРС. Для подсветки башни используются 134 прожектора и светодиодные LED, благодаря чему она может окрашиваться в любые тона. Башня разбита по высоте на семь зон. С помощью системы контроллеров можно создавать бесчисленное множество светодинамических сцен: переливания, мерцания, сияния, эффекта маяка.

В День России, 12 июня, подсветка в цветаз российского триколора будет включена с 22:00 до 01:00 часов.