В честь Дня России пройдут акции и флешмобы

SakhaLife.ru.

В Якутии праздничные мероприятия ко Дню России состоятся в онлайн-формате.

С 10 по 12 июня в республике пройдут акции «Окна России» и «Флаги России». Участники акции независимо от возраста размещают на окнах домов наклейки и рисунки, посвященные празднику, вывешивают российские флаги, фотографируют и выкладывают в соцсети с хештегами #ОкнаРоссиивЯкутии #МыЯкутия #МыРоссия #СтранаПобедителей и отметить @minmol_ykt. Необходимо отметить @minmol_ykt. Особенное внимание уделяется в оформлении окон квартиры/дома всей семьей. Лучшие работы будут опубликованы на официальных сайтах Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям РС (Я), а также транслироваться на телеканале НВК «Саха».

С 8 по 12 июня Минмолодежи совместно с волонтерами Победы распространят ленточки в цветах российского триколора в доступных местах для посещения гражданами. В Якутске получить праздничную ленту можно будет в торговых центрах «Туймаада», «ЦУМ», «Проспект» и «СахаЭкспоЦентр».

Также 10-12 июня будет организован танцевальный онлайн-флешмоб в Instagram и Tik Tok. Участники должны выложить видео танцев с хэштэгом #ДеньРоссиивЯкутии #МыРоссия #СтранаПобедителей. Необходимо, чтобы у исполнителей была атрибутика ко Дню России, например, флажки. Лучшие работы будут размещены на официальных сайтах Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям РС (Я), а также транслироваться на телеканале НВК «Саха».

По традиции 12 июня состоится открытие летнего трудового сезона студенческих отрядов Якутии. Торжественная линейка бойцов студотрядов пройдет в сквере «Три студента» на перекрёстке улиц Ойунского, Каландаришвили.