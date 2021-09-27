В честь Дня государственности телебашня засияет цветами флага Якутии

Сегодня, 27 сентября, в День государственности Республики Саха (Якутия) архитектурно-художественная подсветка телебашни в городе Якутске будет окрашена в цвета флага республики с 20:00 до 24:00, сообщает ЯСИА.

Это торжественная дата в современной истории Якутии. В этот день в 1990 году, в условиях ограниченности прав советской автономии, была принята Декларация о государственном суверенитете Республики Саха (Якутия), которая подтвердила ее приверженность федеративному устройству России, послужила консолидации якутян и ознаменовала собой новый этап развития нашего северного края.

Заказать подсветку телебашни можно на сайте РТРС.РФ в разделе «Услуги» или по телефону +7 961 867-19-12.