27.09.2021
17:35
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Общество
В честь Дня государственности телебашня засияет цветами флага Якутии
Сегодня, 27 сентября, в День государственности Республики Саха (Якутия) архитектурно-художественная подсветка телебашни в городе Якутске будет окрашена в цвета флага республики с 20:00 до 24:00, сообщает ЯСИА.
Это торжественная дата в современной истории Якутии. В этот день в 1990 году, в условиях ограниченности прав советской автономии, была принята Декларация о государственном суверенитете Республики Саха (Якутия), которая подтвердила ее приверженность федеративному устройству России, послужила консолидации якутян и ознаменовала собой новый этап развития нашего северного края.
Заказать подсветку телебашни можно на сайте РТРС.РФ в разделе «Услуги» или по телефону +7 961 867-19-12.
Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА
#В честь Дня государственности республики телебашня будет сиять цветами флага Якутии#День государственности Якутии#Якутск
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