08.03.2022
12:23
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Общество

В честь 8 марта в Якутске поздравили женщин на красивых машинах

В Якутске поздравили женщин на красивых машинах 💐🤗

Источник @gibdd_ykt14

Сотрудники Госавтоинспекции Якутии присоединились к Всероссийской акции «Цветы для автоледи» и поздравили женщин – водителей с наступающим праздником 8-марта🌷🌷🌷

В этот день дорожные полицейские вышли на дорогу поздравить женщин и подарить им хорошее настроение

Госавтоинспекторы 🚔🚔🚔 останавливали автомобили, за рулем которых находились автоледи. Вместо проверки документов водителям дарили цветы, желая женщинам здоровья, удачи, счастья и отличного настроения🌺🌺🌺

С улыбками на лицах дамы принимали поздравления и цветы, виновницы торжества были рады такой встречи с автоинспекторами. По их словам, цветы добавили ярких красок и зарядили хорошим настроением на весь день

#ГИБДД14🚔🇷🇺

Фото: https://www.instagram.com/p/Ca0r_R3oKXy/
Источник: https://www.instagram.com/p/Ca0r_R3oKXy/
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