В честь 200-летия ЯГД установили сэргэ

Напомним, в этом году Ысыах Туймаады был посвящен 100-летию образования Якутской АССР, 390-летию города Якутска, 200-летию Якутской городской Думы. Во время национального праздника «Ысыах Туймаады – 2022» в тусулгэ Якутской городской Думы состоялась установка сэргэ в честь юбилейной даты представительного органа. В мероприятии приняли участие депутаты и сотрудники Аппарата Якутской городской Думы, гости с других городов и регионов России, руководители представительного органа города Якутска предыдущих созывов.

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов принял участие в церемонии открытия Ысыаха Туймаады — крупнейшего культурного события, которое является ярким примером сохранения и продолжения национальных традиций.

В священный праздник народа саха, который олицетворяет собой возрождение, продолжение жизни и изобилие, тысячи горожан и гостей Якутска съехались в местность Ус Хатын, чтобы ощутить единение с природой, получить благословение и зарядиться невероятной энергетикой.

«Этот праздник по праву можно считать народным, поскольку именно он ежегодно собирает на своих площадках порядка двух сотен тысяч человек», — отметил Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Он поздравил горожан со священным праздником Ысыах Туймаады, который отмечался в эти дни в местности Ус Хатын.

«Пусть празднование национального праздника Ысыах наполнит каждого энергией солнца, укрепит в сердцах веру в лучшее, подарит счастье и останется ярким воспоминанием в жизни! Желаю мира и благополучия вам и вашим близким! Υрүҥ тунах Ыhыаҕынан! Уруй! Айхал!» — пожелал якутянам Альберт Семенов.