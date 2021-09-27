В честь 100-летия Якутской АССР в АГИКИ посадили 200 деревьев и кустарников

В День государственности Якутии, 27 сентября, в АГИКИ завершилась акция «Зелёный щит», в рамках которой на территории вуза посажены 200 саженцев деревьев и кустарников. Мероприятие решено приурочить к 100-летнему юбилею Якутской АССР.

День государственности республики для студентов АГИКИ начался с кураторского часа, во время которого ребят ознакомили с историей праздника. Персонально с молодежью в режиме ВКС связался непосредственный участник тех событий, экс-премьер правительства республики Василий ВЛАСОВ. Напомним, 27 сентября 1990 года Верховный Совет Якутской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете, положившей начало новой истории региона.

К 11:00 часам коллектив Арктического института принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику великого государственного деятеля Платона ОЙУНСКОГО с участием главы республики Айсена НИКОЛАЕВА. «Этот праздник своим возникновением обязан плеяде ярких, решительных, дальновидных и неординарных руководителей Якутии, которые, следуя заветам Максима Аммосова, Платона Ойунского, Алексея Кулаковского, Исидора Барахова, Степана Аржакова и других, в 1990 году приняли Декларацию о государственном суверенитете. Принятие данного документа открыло новую дверь для достижения новых результатов во благо развития родной республики и всех, кто в ней проживает», — отметила ранее ректор института Саргылана ИГНАТЬЕВА.

Помимо этого, в знаменательный день студентами и преподавателями АГИКИ завершено участие в экологической акции, в рамках которой на территории вуза посажены 200 саженцев деревьев и кустарников.

«Саженцы были высажены в рамках всероссийской экологической акции «Зелёный щит». Очень символичен факт того, что именно в День государственности республики завершилась посадка последних саженцев. Было принято решение, что данная акция будет посвящена 100-летнему юбилею Якутской АССР в 2022 году», — отметил первый проректор вуза Станислав ИВАНОВ.