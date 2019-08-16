В Черскую школу искусств доставлены инструменты по нацпроекту «Культура»

В детскую школу искусств поселка Черский поступили музыкальные инструменты и оборудование по национальному проекту «Культура». Школа получила гитары, три баяна, балалайку, домру и профессиональные колонки.

Полный перечень инструментов, оборудования и мебели, которые должны привезти в школу искусств поселка Черский довольно большой. Общая сумма, заложенная на школу, 4,6 млн руб. На днях были доставлены 10 гитар и домра фирмы «Doff», три ученических баяна «Этюд», балалайка «Спутник», а также две колонки к акустической системе российского производства. Грузы в далекий поселок отправляются воздушным транспортом. Впереди поставка еще двух балалаек, концертного баяна, оставшейся комплектации к акустической системе, интерактивной доски, ноутбуков, проектора, светового оборудования и хореографических станков.

Директор Черской ДШИ Анастасия Матвеева и Амина Суздалова, которая с 1 сентября поступит в 1 класс ДШИ по направлению «Фортепиано»

«Должны нам привезти и три фортепиано «Михаил Глинка», они сейчас находятся в пути, где-то в районе Читы, а затем поплывут к нам на корабле по северному морскому пути. Главное, чтобы успели, пока есть навигация. То, что у нас будут новые фортепиано, это очень хорошо, мы сейчас на старом «Красном октябре» 70-х годов играем», — рассказывает директор ДШИ Анастасия Матвеева.

В Черской школе искусств сегодня учится 140 детей, в том числе на музыкальном направлении, художественном и на отделении хореографии. Игре на фортепиано обучается 12 детей, на гитаре – 21. Школа активно участвует во всех мероприятиях поселка и района, и даже занимает призовые места во всероссийских и международных конкурсах. Правда, из-за расстояний участие принимает дистанционно, отправляя работы учеников на видеозаписи.

По словам руководителя, в школу также поступила и первая мебель, в школе уже стоят новые учительские столы, а вот парты для учеников пока в пути. Ждут и учебную литературу, из Москвы должны прислать учебники, ноты, произведения великих композиторов и пр., всего заказ на 137 тыс. руб. Полностью весь комплект оборудования и музыкальных инструментов должен быть поставлен до середины октября.

«Всего в рамках национального проекта «Культура» наша республика в этом году получит 172 млн руб из федерального бюджета. Это позволит нам оснастить новыми музыкальными инструментами восемь детских школ искусств и Музыкальный колледж. Частично оборудование и инструменты уже поступило в Намскую, Маинскую детские школы искусств, в ДШИ №1 и №2 в Якутске. Оснащение начал получать и Музыкальный колледж», — рассказал первый заместитель министра культуры и духовного развития Владислав Левочкин.

Также поставки должны прийти в Нюрбинскую ДШИ, Среднеколымскую ДШИ им Созоновой, ДШИ г. Нерюнгри.

Помимо детских школ искусств, средства будут направлены на завершение строительства двух сельских домов культуры в селах Дикимдя и Сырдах. Оба ДК будут введены в сентябре-октябре этого года.