20.05.2021
17:14
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Общество

В Черском навели чистоту

В поселке Черский состоялся субботник

Традиционный весенний субботник по санитарной очистке и благоустройству территории провели в поселке Черский Нижнеколымского района.

В нем приняли участие 10 человек – члены местного отделения партии, депутаты «Единой России» и «Молодежный центр». 

В ходе очистительных работ участники субботника привели в порядок территорию вокруг памятника «Самолёт».

«Проведение субботников играет важную роль в поддержании чистоты. Не стоит относиться к субботнику как к обязательной повинности, ведь это наш родной поселок.  Ради общего дела и результата мы все можем объединиться и сделать наш Черский чище и опрятней. Теперь нужно поддерживать эту чистоту и порядок», — сказали участники субботника.

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