В Черском навели чистоту

В поселке Черский состоялся субботник

Традиционный весенний субботник по санитарной очистке и благоустройству территории провели в поселке Черский Нижнеколымского района.

В нем приняли участие 10 человек – члены местного отделения партии, депутаты «Единой России» и «Молодежный центр».





В ходе очистительных работ участники субботника привели в порядок территорию вокруг памятника «Самолёт».