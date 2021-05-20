20.05.2021
17:14
62
Общество
В Черском навели чистоту
В поселке Черский состоялся субботник
Традиционный весенний субботник по санитарной очистке и благоустройству территории провели в поселке Черский Нижнеколымского района.
В нем приняли участие 10 человек – члены местного отделения партии, депутаты «Единой России» и «Молодежный центр».
В ходе очистительных работ участники субботника привели в порядок территорию вокруг памятника «Самолёт».
«Проведение субботников играет важную роль в поддержании чистоты. Не стоит относиться к субботнику как к обязательной повинности, ведь это наш родной поселок. Ради общего дела и результата мы все можем объединиться и сделать наш Черский чище и опрятней. Теперь нужно поддерживать эту чистоту и порядок», — сказали участники субботника.
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