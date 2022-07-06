В Черском на 6-летнюю девочку напала стая собак

По поручению прокуратуры республики прокуратура Нижнеколымского района организовала проверку по сообщениям в социальных сетях о нападении на ребенка стаи собак.

Предварительно установлено, что 26.06.2022 в п. Черский собаки напали на 6-летнего ребенка, который играл неподалеку от дома. Девочке оказана соответствующая медицинская помощь.

В ходе проверки прокуратура даст оценку обеспечения уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан на территории населенного пункта, полноты мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.