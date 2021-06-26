В Черском медикам приходится жить в съемных квартирах

Председатель правительства республики Андрей Тарасенко в рамках рабочей поездки в Нижнеколымский район ознакомился с работой социальных учреждений в п. Черский.

В Центральной районной больнице врачи поставили вопрос выделения жилья для медицинских работников, в том числе вновь пребывающих специалистов по программе «Земский доктор». В настоящее время в съёмных квартирах проживают 8 врачей и 2 специалиста среднего персонала.

Глава района Валерий Сентяков отметил, что в Черском есть пятиэтажное здание, строительство которого было заморожено. При выделении финансирования и восстановлении строительных работ здание может быть передано под социальное жильё для медиков и учителей. Андрей Тарасенко поручил Минстрою республики провести проверку здания и в ближайшее время внести соответствующие предложения.

Также в рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения РС(Я), утверждённой главой Якутии Айсеном Николаевым, для арктических районов разработан проект на строительство типовой центральной районной больницы с поликлиникой и стационаром на 23 койки.

В Арктическом колледже народов Севера Андрей Тарасенко совместно с руководством колледжа обсудил вопросы развития учебного заведения, которое готовит кадры для традиционных отраслей Севера. Среди основных направлений развития коллежа обозначили привлечение студентов из других арктических районов республики, взаимодействие с промышленными предприятиями и расширение специальностей с учётом запроса предприятий.