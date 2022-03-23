В Чернышевском к детскому саду были вызваны пожарные и спасатели

На минувшей неделе сотрудники 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) провели пожарно-тактические учения в детском саду №22 «Василек» в п. Чернышевский Мирнинского района.

По тактическому замыслу в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании электрооборудования в помещении гладильной по причине короткого замыкания электропроводов. К месту вызова были высланы все силы и средства, предусмотренные расписанием выезда гарнизона. В ходе учений должностными лицами и личным составом пожарно-спасательного отряда были отработаны методы руководства тушением пожара, определения решающего направления, распределения сил и средств, проведения разведки и эвакуации детей и работников. В ходе тренировки эвакуировано 66 детей и 24 сотрудников. Всего в учениях было задействовано 3 единицы техники и 18 человек личного состава.

«Подобные тренировки на объектах образования проходят часто, но каждый раз для дошколят это просто какой-то «праздник», когда красная машина с сиреной и бравые пожарные приезжают к ним в садик. Сотрудники МЧС России во время таких учений не только отрабатывают методы взаимодействия с персоналом учреждения, но и проводят профилактику пожарной безопасности. По итогам учений поставленные задачи были выполнены, результат оценен на «удовлетворительно», – отметил Валентин Черноволиков, заместитель начальника Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона.