В чемпионате Якутии по пауэрлифтингу приняли участие члены «Единой России»

В Якутске любителей силовых видов спорта собрал чемпионат республики по пауэрлифтингу. Одним из организаторов захватывающего спортивного мероприятия выступил член партии «Единая Россия», заместитель председателя Ассоциации пауэрлифтинга Якутии Валерий Сентяков.

Открыли чемпионат личности, которые сделали все, чтобы этот вид спорта развивался в Якутии. Их имена известны всем, кто предпочитает иметь стройную, подтянутую фигуру и старается свободное время проводить не пассивно, а в спортивных залах.

Это – президент Ассоциации пауэрлифтинга, мастер спорта России по бодибилдингу, чемпион мира по бодибилдингу по версии WFF Александр Гренадеров, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, вице-чемпион мира, бронзовый призёр чемпионата Европы, двукратный чемпион России, пятикратный победитель кубка России, абсолютный победитель кубка России, рекордсмен России Ярослав Чоповский, мастер спорта России, семикратный чемпион РСЯ, победитель первенства России среди ветеранов трехкратный победитель всероссийских турниров по жиму лёжа Николай Юсупов.

Одним из самых торжественных моментов стало вручение удостоверений мастеров спорта Сергею Швецову, Рустаму Тимофееву, Денису Лыхота, Виолетте Абсалямовой, которые работали на чемпионате судьями. Вручил удостоверения заместитель министра по физической культуре и спорту РС(Я) Александр Бугаев.

Валерий Сентяков выступил как организатор мероприятия. Но как пауэрлифтер тоже показал мастер-класс, выжав 10 раз две 50-килограммовые гантели из положения лежа. Для него это не достижение, а обычная нагрузка.

На главном снимке слева направо: победитель «Игр Олонхо-2019» Евгений Иванов, президент Ассоциации пауэрлифтинга РС(Я) Александр Гренадеров и его заместитель, член Партии «Единая Россия» Валерий Сентяков.