АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
20
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  63.13
 71.35
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.06.2019, 17:53
Происшествия
Служебная овчарка Вульф раскрыла преступление в Якутске
24.06.2019, 17:47
Спорт
Огонь Игр народов Якутии – на территории Мегино-Кангаласского улуса
24.06.2019, 17:42
Экономика
Контрольно-счетные палаты муниципалитетов России соберутся в Якутске
24.06.2019, 17:30
Якутск
Стоимость проезда на автобусах до местности Ус Хатын снижена
24.06.2019, 17:15
Происшествия
Резонанс
Возмездие настигло водителя бетономешалки
24.06.2019, 17:01
Спорт
В чемпионате Якутии по пауэрлифтингу приняли участие члены «Единой России»
24.06.2019, 16:40
Общество
Акция от СК «Стерх» завершится 3 июля: Спешите воплотить свою мечту!
24.06.2019, 16:25
Экономика
Завершен завоз котельного топлива в вилюйские районы Якутии
24.06.2019, 16:14
Происшествия
Видео
Экстра
Якутская полиция сообщила подробности стрельбы на Губина
24.06.2019, 16:00
Культура & Образование
Instagram
Российский режиссер снимет фильм об Антоне Васильеве
24.06.2019, 15:50
Происшествия
Видео
Экстра
Стрелок по улице Губина задержан
24.06.2019, 15:45
Экономика
На Якутской ГРЭС завершается первый этап подготовки к зиме
24.06.2019, 15:36
Происшествия
Видео
В Якутске мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома
24.06.2019, 15:23
Официально
Объявлена благодарность Главы Республики Саха (Якутия)
24.06.2019, 15:15
Культура & Образование
Абитуриент, выбирай профессию правильно!
24.06.2019, 14:54
Культура & Образование
Сенсация
В Якутии найден скелет мамонта со следами воздействия древнего человека
24.06.2019, 14:50
Якутия
Поселения Вилюйского района получат по 1 млн рублей
24.06.2019, 14:48
Погода
Прогноз погоды на завтра
24.06.2019, 14:28
Происшествия
Видео
В Якутске загорелся двухэтажный частный дом
24.06.2019, 14:25
Общество
Фотофакт
В Якутске демонтировали крыльцо Ил Тумэна
24.06.2019, 14:00
Финансы
Глава РСХБ обсудил сотрудничество с губернатором Ленинградской области
24.06.2019, 13:30
Культура & Образование
Позитив
Будущие авторемонтники впервые сделали это
24.06.2019, 13:00
Происшествия
Бесшумный сосед «заглянул» в гости
24.06.2019, 12:48
Экономика
Объявление
О временном ограничении водоснабжения в Якутске
24.06.2019, 12:46
Якутия
Программа
В Якутске пройдет фест-форум «Наследники традиций»
24.06.2019, 12:35
Происшествия
В республике локализовано 5 лесных пожаров
24.06.2019, 12:23
Экономика
Под крылом СК «Стерх»: Суда ФГУ «Средволгаводхоз»
24.06.2019, 12:20
Общество
Петров пост 2019 – что нельзя есть
24.06.2019, 12:12
Культура & Образование
Афиша
Филармония Якутии приглашает
24.06.2019, 12:01
Происшествия
Лжебанкиры продолжают обманывать жителей Якутии
24.06.2019, 11:59
Общество
Некролог
Якутская ГСХА соболезнует
24.06.2019, 11:50
Якутск
Анонс
Антонида Корякина выйдет в прямой эфир
24.06.2019, 11:37
Культура & Образование
Сегодня у ректора АГИКИ день рождения
24.06.2019, 11:24
Происшествия
Он подошел к двери и увидел …
24.06.2019, 11:11
Экономика
Как заплатить за тепло и свет?
24.06.2019, 10:59
Происшествия
Пожары в Якутии
24.06.2019, 10:47
Общество
Некролог
Өрөспүүбүлүкэ педагогическай уопсастыбаннаһа дириҥ кутурҕанын биллэрэр
24.06.2019, 10:47
Красота & Здоровье
Анонс
«Антирак: поддержка выживших» приглашает на встречу
24.06.2019, 10:35
Общество
В школах Якутии выявлены многочисленные нарушения
24.06.2019, 10:25
Общество
Некролог
Члены партии «Единая Россия» приносят глубокие соболезнования
24.06.2019, 10:23
Экономика
Эксклюзив
Марианна Андреева: Без веры и вдохновения не бывает успешного бизнеса
24.06.2019, 10:15
Общество
Сегодня день рождения ректора и предпринимателя
24.06.2019, 10:12
Судебная хроника
Суд признал недействительным договор аренды земельного участка
24.06.2019, 10:01
Экономика
Реклама
«Ценорез» в сети супермаркетов «Алмаз»! Яйцо от 5,2 рублей!
24.06.2019, 9:54
Культура & Образование
Внимание! АГИКИ начинает прием документов на 2019-2020 учебный год!
24.06.2019, 9:49
Общество
Некролог
Мэрия Якутска выражает соболезнование
24.06.2019, 9:36
Судебная хроника
Непослушный преступник напал на работников колонии
24.06.2019, 9:24
Спорт
Встречая 15-й розыгрыш приза Ил Дархана: сенсации и новшества
24.06.2019, 9:10
Происшествия
Экстра
В Якутии произошло землетрясение
24.06.2019, 9:00
Экология
«Чистые игры» пройдут в районе Якутии
24.06.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, понедельник 24 июня 2019
23.06.2019, 22:57
Спорт
Имя чемпионки мира по международным шашкам среди женщин определилось в Якутске
23.06.2019, 21:15
Общество
Некролог
Руководство республики выражает соболезнование
23.06.2019, 21:14
Официально
Кадровое назначение
23.06.2019, 21:11
Светская хроника
Фотофакт
Красавица на коне
23.06.2019, 20:09
Погода
Дождь и ветер — погода в Якутске на завтра
23.06.2019, 18:59
Якутск
В Якутске появился переулок в честь известного человека
23.06.2019, 18:51
Якутия
Во главу угла: взгляд регионов о перспективах развития МФЦ
23.06.2019, 15:04
Происшествия
Письмо: жители Верхоянского района просят помощи у Ил Дархана
23.06.2019, 12:09
Общество
Саха Сиригэр оҥоһуллубут Саха чэйин иһин!
23.06.2019, 10:13
Происшествия
В Якутии произошло 7 пожаров
23.06.2019, 10:12
Общество
Фотофакт
Ночной забег в Якутске
23.06.2019, 8:59
Якутск
В Якутске почтили память павших в Великой Отечественной войне
23.06.2019, 8:58
Общество
Единороссы поздравили финалистов «Диктанта Победы» и вручили всем подарки
23.06.2019, 0:17
Культура & Образование
Сегодня день рождения поэта, артиста и журналиста
23.06.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, воскресенье 23 июня 2019
22.06.2019, 19:07
Официально
График плановых работ энергетиков на 23 июня
22.06.2019, 17:23
Происшествия
Убийство посетителя рок-бара в городе Якутске
22.06.2019, 16:50
Якутия
Айсен Николаев и Константин Чуйченко побывали в МФЦ и IТ-парке республики
22.06.2019, 15:56
Якутия
В Намском улусе завершился XIII Ысыах Олонхо
22.06.2019, 13:31
Якутск
Некролог
Якутская городская Дума выражает соболезнования
22.06.2019, 13:04
Происшествия
Смертельное ДТП в Якутии
Спорт
24 июня 2019, 17:01
139

В чемпионате Якутии по пауэрлифтингу приняли участие члены «Единой России»

В Якутске любителей силовых видов спорта собрал чемпионат республики по пауэрлифтингу. Одним из организаторов захватывающего спортивного мероприятия выступил член партии «Единая Россия», заместитель председателя Ассоциации пауэрлифтинга Якутии Валерий Сентяков.

Открыли чемпионат личности, которые сделали все, чтобы этот вид спорта развивался в Якутии. Их имена известны всем, кто предпочитает иметь стройную, подтянутую фигуру и старается свободное время проводить не пассивно, а в спортивных залах.

Это – президент Ассоциации пауэрлифтинга, мастер спорта России по бодибилдингу, чемпион мира по бодибилдингу по версии WFF Александр  Гренадеров, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, вице-чемпион мира, бронзовый призёр чемпионата Европы, двукратный чемпион России, пятикратный победитель кубка России, абсолютный победитель кубка России, рекордсмен России Ярослав Чоповский, мастер спорта России, семикратный чемпион РСЯ, победитель первенства России среди ветеранов трехкратный победитель всероссийских турниров по жиму лёжа Николай Юсупов.

Одним из самых торжественных моментов стало вручение удостоверений мастеров спорта Сергею Швецову, Рустаму Тимофееву, Денису Лыхота, Виолетте Абсалямовой, которые работали на чемпионате судьями. Вручил удостоверения заместитель министра по физической культуре и спорту РС(Я) Александр Бугаев.

Валерий Сентяков выступил как организатор мероприятия. Но как пауэрлифтер тоже показал мастер-класс, выжав 10 раз две 50-килограммовые гантели из положения лежа. Для него это не достижение, а обычная нагрузка.

На главном снимке слева направо: победитель «Игр Олонхо-2019» Евгений Иванов, президент Ассоциации пауэрлифтинга РС(Я) Александр Гренадеров и его заместитель, член Партии «Единая Россия» Валерий Сентяков. 

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
19.06.2019, 9:25
Происшествия
Видео
В сети появились кадры страшного ДТП в Якутии
22.06.2019, 13:04
Происшествия
Смертельное ДТП в Якутии
21.06.2019, 10:30
Погода
В Якутске резко изменится погода
20.06.2019, 12:06
Желток
Facebook
Айсен Николаев и первая леди нарушают традиции!
19.06.2019, 8:38
Происшествия
Резонанс
Появилось видео задержания заместителя мэра Якутска
21.06.2019, 10:17
Судебная хроника
В Нюрбе осужден изверг
19.06.2019, 11:32
Происшествия
Резонанс
Подробности страшного ДТП в Якутии
18.06.2019, 10:36
Происшествия
Фотофакт
Ураган обрушился на район Якутии
22.06.2019, 11:44
Общество
Кладбище недоставленных писем нашли в Якутии
18.06.2019, 10:29
Судебная хроника
В Якутии стрелок посягнул на жизнь полицейского
20.06.2019, 9:39
Судебная хроника
В Якутии закоренелый преступник совершил ужасное
22.06.2019, 12:53
Общество
В Якутске почтили память героев, павших в боях на озере Ильмень
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Происшествия
24.06.2019

Служебная овчарка Вульф раскрыла преступление в Якутске

Общество
24.06.2019

Акция от СК «Стерх» завершится 3 июля: Спешите воплотить свою мечту!

Видео
Экстра
Происшествия
24.06.2019

Стрелок по улице Губина задержан

Видео
Происшествия
24.06.2019

В Якутске мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома

Культура & Образование
24.06.2019

Абитуриент, выбирай профессию правильно!

Сенсация
Культура & Образование
24.06.2019

В Якутии найден скелет мамонта со следами воздействия древнего человека

Погода
24.06.2019

Прогноз погоды на завтра

Афиша
Культура & Образование
24.06.2019

Филармония Якутии приглашает