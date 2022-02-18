В Чемпионате мира по мас-рестлингу в Якутии подтвердили участие 224 спортсмена

IV Чемпионат мира по мас-рестлингу состоится в Якутии с 21 по 27 июня 2022 года. Основной площадкой чемпионата станет Центр спортивной подготовки «Триумф». Финальные поединки в абсолютной весовой категории планируется провести в местности Ус Хатын во время национального праздника «Ысыах Туймаады».

Заместитель министра по физической культуре и спорту Якутии Александр Бугаев, выступая сегодня в эфире телепередачи «Актуальное интервью», сообщил, что Чемпионат мира по мас-рестлингу включен в календарный план особо важных мероприятий министерства спорта Российской Федерации. В программе Чемпионата состоится Конгресс международной федерации мас-рестлинга.

Как известно, многие олимпийские виды спорта когда-то являлись национальными видами и играми. Мас-рестлинг один из немногих развивающихся сейчас видов спорта, способных конкурировать на международной арене. Глава региона Айсен Николаев ранее выразил свое мнение о том, что якутский мас-рестлинг через 20 лет сможет стать олимпийским видом спорта.

«Мас-рестлинг, на мой взгляд — это единственный вид спорта из Якутии, который реально сможет стать олимпийским видом спорта. Мы разговаривали на эту тему с членами МОК из других стран. Если планомерная работа будет построена, то к концу 30-х и в начале 40-х годов этот вид спорта вполне может стать олимпийским», — сказал глава республики.

Напомним, что решение о проведении IV Чемпионата мира по мас-рестлингу в городе Якутске было принято Конгрессом Международной федерации мас-рестлинга в ноябре 2019 года в г. Пабьянице, Польша. 4 февраля 2022 г. вышло Распоряжение № 47 Главы Республики Саха (Якутия) «О подготовке и проведении IV Чемпионата мира по мас-рестлингу в г.Якутске».

На сегодняшний день свое участие уже подтвердили 292 представителя 31 страны, включая 224 спортсмена из таких стран, как Азербайджан, Армения, Бангладеш, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Греция, Германия, Грузия, Дания, Израиль, Индия, Италия, Канада, Кыргызстан, Латвия, Монголия, Норвегия, Пакистан, Польша, Россия, Сербия, Словакия, США, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, ЦАР, Чехия, Япония.

Мужчины будут соревноваться в 9 весовых категориях: 60, 65, 70, 75, 80, 90, 105, 125 и 125+ кг. Женщины в 5 весовых категориях: 55, 65, 75, 85 и 85+ кг.