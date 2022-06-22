В чемпионате мира по мас-рестлингу участвуют спортсмены 41 страны

Единственный чемпионат мира на территории России в этом году проходит в Якутии. Соревнования по мас-рестлингу по отдельным весовым категориям пройдут в спорткомплексе «Триумф» 23-24 июня. Финальные состязания по абсолютному первенству состоятся 25 июня в Ус Хатыне. Об этом отметил глава Якутии Айсен Николаев в ходе передачи «Прямой разговор» ГТРК «Саха» на канале «Россия 24».

«В чемпионате мира свое участие подтвердила 41 страна, порядка 150 спортсменов. Ожидается большое количество болельщиков. Мы считаем, что проведена очень большая работа, в том числе международной федерацией мас-рестлинга во главе с Александром Акимовым. Я уверен, что рано или поздно санкции по участию российских спортсменов в различных видах спорта будут сняты. И мас-рестлинг по единодушному мнению экспертов имеет хорошие перспективы из национальных видов спорта в будущем стать олимпийским видом спорта», — сказал глава.

Сегодня, 22 июня, будет проведен международный конгресс мас-рестлинга с участием специалистов, ученых, президентов национальных федераций из многих стран мира.

«Я тоже приму участие. Мы поговорим о развитии мас-рестлинга и его дальнейшем продвижении», — сообщил руководитель региона.

Также Айсен Николаев отметил высокую готовность к VIII Спортивным играм народов Якутии, которые пройдут с 4 по 9 июля в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса. В эти дни будут введены стадион, универсальный зал единоборств. «Идет большая работа по инфраструктуре, асфальтированию дорог, подготовке мест проживания, питания. И я уверен, что Игры в Борогонцах пройдут на самом высоком уровне», — резюмировал глава.



В VIII Спортивных играх народов Якутии около 2000 спортсменов будут состязаться по 16-ти видам спорта – аэробика, баскетбол 3х3, волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, настольный теннис, спортивная борьба, шашки, шахматы, стрельба из лука, пулевая стрельба, спортинг, бокс, гиревой спорт, легкая атлетика среди лиц с ограниченными возможностями и многоборье ГТО.





