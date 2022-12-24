В чем встречать 2023 год Черного Водяного Кролика: наряд, украшения

Черный Водяной Кролик (или Кот) будет покровительствовать 2023-му году, поэтому при выборе новогоднего наряда и аксессуаров нужно ориентироваться на его вкусы. Чтобы символ года проявил свою благосклонность и подарил удачу, постарайтесь найти идеальную одежду для праздника. А поскольку Кролик — ласковый и нежный, любит домашний очаг, астрологи рекомендуют встречать Новый год 2023 со своими родными. Для празднования следует подобрать сдержанный, не кричащий наряд.

Общие рекомендации

Продумайте заранее, в чем встречать Новый 2023 год. Подбирайте фасон и цвет, учитывая предпочтения и антипатии покровителя года. Вот несколько рекомендаций, которые помогут сориентироваться при выборе наряда для празднования:

• подбирайте одежду из натуральных тканей (хлопка, шелка, шерсти и других), никакой синтетики или мехов;

• цвета: черный, серый, белый, а также сдержанные оттенки — голубой, коричневый, зеленый, терракотовый, песочный;

• желательно приобрести новый наряд или дополнить уже имеющийся каким-то новым аксессуаром;

• никакой вычурности фасона или излишеств декора;

• одежда не должна стягивать, сковывать движения, выберите удобную и комфортную;

• от анималистических принтов на одежде лучше отказаться.

Подчеркнуть принадлежность символа года к водной стихии помогут струящиеся ткани (шифон, шелк, атлас), а также вышивка бисером и пайетками (но не чрезмерная).

В чем встретить 2023 год женщинам

Праздновать дома вполне уместно в удобном трикотажном платье, а в ресторан обязательно нужно надеть вечерний наряд. Для новогоднего корпоратива можно подобрать более лаконичную одежду — закрытого типа, с длинными рукавами, без вырезов и разрезов, длина миди. Отличным нарядом на праздновании будет романтичное длинное платье, брючный костюм или комбинезон, костюм с юбкой, мини-платье.

Оригинально будут смотреться асимметричные платья — с одним длинным рукавом или на одно плечо, а также платья с вырезами на талии. Красиво выглядят шелковые комбинезоны свободного кроя, не сковывающие движений. Праздничный брючный костюм может быть украшен пайетками или блестящими пуговицами. Если еще не выбрали, что надеть на новогоднее празднование, ориентируйтесь на модные тенденции грядущего 2023 года: драпировки, объемный или пышный рукав, открытые плечи, складки, оборки, V-образное декольте.

Как одеться на встречу Нового года мужчинам

Им проще выбрать, в чем встречать Новый 2023 год. Классика всегда в моде — костюм серого, черного, синего или светлого цвета. Обязательно нужно надеть галстук или бабочку, чтобы подчеркнуть торжественность момента. Если не хотите облачаться в костюм — выберите классические брюки, рубашку светлого оттенка и пуловер песочного или светло-серого цвета. Такой наряд будет смотреться стильно и элегантно.

Украшения для новогодней ночи

Кроме праздничного платья, женщине для завершенности образа нужно продумать еще и украшения. Скромному Черному Водяному Кролику придутся по вкусу украшения из металла без дополнительных вставок. А лучшим аксессуаром станут изделия из серебра. Также можно дополнить праздничный наряд украшениями из натуральных камней — прозрачных или белого цвета. Кролик любит сдержанность и естественность, поэтому оценит стильные драгоценности, демонстрирующие хороший вкус.

Дорогая бижутерия станет прекрасным аксессуаром: пояс-цепочка, интересный браслет со стразами, бусы, ободок с кристаллами, массивные серьги. Важно, чтобы аксессуаров не было слишком много — образ не должен быть перегруженным и аляповатым. Лучше всего остановиться на одном украшении, которое в полной мере отразит ваш праздничный настрой.