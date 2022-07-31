В чем причина спада детского спорта в Якутии?

Наконец-то у сборной Якутии две медали – как мы и рассчитывали, в якутских прыжках. Серебро в кылыы у Даниила Володина (40 м 50 см) и бронза у Валентина Васильева (37 м 00 см).

«Парни показали свои личные рекорды — достигли первую задачу. А вторая цель была — поставить рекорд игр «Дети Азии», но немного не хватило. Все еще впереди. Завтра-послезавтра мы выступим в своих коронных видах ыстанга и куобах. Ребята настроены только на победу», — поделился в интервью ЯСИА тренер команды Тимофей Слепцов.

Победителем в первом виде якутского прыжкового марафона стал представитель Сибирского федерального округа Руслан Праздницын с результатом 40 м 91 см, при этом он попутно установил новый рекорд Игр «Дети Азии». Руслан рассказал, что прыжками – тройным и в длину – занимается уже девять лет, имеет первый разряд. А вот с якутскими прыжками познакомился пару месяцев назад и приятно удивлен своим международным дебютом с золотым отливом. Если будет возможность, готов продолжать занятия этим сложным видом прыжков.



Среди девочек на прыжковую дорожку вышли якутянки Ксения Калачевская и Диана Федорова, которые не смогли составить конкуренцию своим более опытным в прыжках сверстницам. Так, победительницей в первом виде стала Екатерина Савранская (Приморский край-1). На втором месте Екатерина Осоргина (СФО), и бронзовую медаль получит София Дун (Приморский край-2).

В других легкоатлетических дисциплинах юные якутяне также не снискали успехов. Так что пока мы ограничиваемся скромными достижениями в виде двух бронзовых и одной серебряной медали. По результатам третьего дня игр наша команда находилась на десятом месте.



В социальных сетях по этому поводу начались дискуссии, переходящие порой в панику.

Здесь не стоит делать скоропалительных выводов. Причин отставания наших юных спортсменов, впрочем, как и взрослых тоже, множество. Не в последнюю очередь это социальные факторы. В республике культивируется более 120 видов спорта. Ими занимается около 30% активного населения Якутии. И если посмотреть навскидку, физкультура и спорт в почете в основном у местных жителей. Лиц славянских национальностей редко можно увидеть в тех видах спорта, которые входят в программу крупных республиканских спортивных форумов, за исключением игровых видов – футбола, баскетбола, художественной гимнастики и некоторых других. А представители коренного населения в этих видах могут не достигать высоких показателей по своим антропометрическим данным. То, что у нас есть спортсмены всероссийского и мирового масштаба по легкой атлетике – это счастливое исключение.



Еще одна серьезная причина спада в детском спорте заключается в организационных неурядицах. Так, ДЮСШ (детско-юношеские спортивные школы), в которых проходят первую подготовку будущие чемпионы, лет десять назад по инициативе Минспорта республики были выведены из ведения системы образования и переданы вновь созданному Управлению детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва. К тому времени было проведено уже пять Игр «Дети Азии», давшие большой толчок развитию детского спорта. Республика тогда поднялась до 33-го места среди регионов России в этом направлении. Но позже Министерство образования практически самоустранилось от подготовки спортивного резерва.

Это только то, что лежит на поверхности. По окончании Игр обоим министерствам нужно сесть совместно за стол и проанализировать итоги, обозначить слабые места, указать болевые точки.

Вечером посмотрим, на каком месте находится сборная Якутии.



