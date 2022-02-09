В чем причина ранних инфарктов и инсультов

Каждый пятый инфаркт или инсульт, случившийся у людей в возрасте 20-40 лет происходит из-за повышенного холестерина.



В последние годы российские специалисты бьют во все колокола, приводя тревожные факты о том, что более половины взрослого населения страны (55%) имеют повышенный уровень холестерина. При этом самые худшие сценарии развития событий имеют те, у кого семейная гиперхолестеринемия – наследственное заболевание, которое зачастую вообще никак себя не проявляет. Но в результате бессимптомного течения около 20% инфарктов у молодых людей случается именно из–за «плохого» высокого холестерина.

Исследователи выделяют три основных фактора, влияющих на уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Во-первых, это высокое артериальное давление. Во-вторых, курение. В-третьих, высокий уровень холестерина. Ученые заверяют, что, если комплексно управлять этими тремя факторами, то можно реально существенно снизить смертность в стране.

Об этой острой проблеме современности мы поговорили с врачом-кардиологом Липидного Кабинета Центра предиктивной медицины и биоинформатики ГАУ РС(Я) «Республиканская клиническая больница №3» Анной Владимировной Павловой.

— Корр.: Анна Владимировна, поясните, пожалуйста, что такое семейная гиперхолестеринемия?

— А.П.: Семейная гиперхолестеринемия (СГХС) — это наследственное заболевание, сопровождающееся значительным повышением уровня общего холестерина и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови. Эта болезнь опасна ранним развитием осложнений, таких как инфаркт и инсульт.

Хотелось бы донести до наших пациентов, что работая с гиперхолестеринемией, нужно помнить, среди людей даже в возрасте от 20 до 64 лет уже есть большая группа с очень высоким риском развития осложнений. Это, без преувеличения, немалое количество людей, у которых есть семейная гиперхолестеринемия. Прозвучит жестко, но я бы назвала их кандидатами № 1 на вероятное развитие острых сердечно — сосудистых заболеваний, в том числе с летальным исходом.

—Корр.: А как передается это грозное заболевание по наследству?

— А.П.: Существует гомозиготная форма заболевания, когда болеют оба родителя и тогда ребенок тоже рождается с болезнью, в этом случае, мы ее ищем и обязательно выявляем. Существует также гетерозиготная форма, это когда только один из родителей — носитель заболевания. При таком раскладе вероятность передачи ребенку 50 на 50. Кроме того, существует такое понятие, как проявляемость заболевания. Оно может проявляться в обязательном порядке, либо может проявляться не у каждого. Может проявиться в разном возрасте – в раннем или в более позднем. Пациент может дожить до этой болезни, а может умереть по другим причинам, тогда мы и не узнаем, что он являлся носителем заболевания и передал его по наследству своим детям. Добавлю, что, если заболевание не проявилось до 55-летнего возраста у мужчин и 60-летнего у женщин, можно сказать, что «пронесло». Это означает, что они, скорей всего, уже не заболеют, но могут быть носителями и передать заболевание ребенку.

— Корр.: Ну, если все так фатально, для чего нужно выявлять СГХС?

— А.П.: Чем раньше удастся выявить данное заболевание, тем раньше можно начать лечение для снижения риска развития сосудистых катастроф, таких как инфаркт и инсульт. Если наследственное нарушение липидного обмена выявлено у пациента, то можно обследовать также членов его семьи и, тем самым, помочь им существенно снизить риски.

За время работы, мы выявили 2 пациентов с СГХС и планируем провести каскадный скрининг — обследование родственников. Этим пациентам будет подобрано индивидуальное лечение для снижения рисков сердечно-сосудистых осложнений.

— Корр.: Что нужно делать, если человеку поставлен диагноз СГХС?

— А.П.: Сразу отвечу, СГХС – это наследственное заболевание и его невозможно полностью «вылечить», но можно и нужно держать под контролем и существенно снизить риски для здоровья. Важно знать, что прием холестеринснижающих препаратов, скорей всего, будет пожизненным, так как это позволяет уменьшить риск сосудистых катастроф.

— Корр.: Что такое холестеринснижающие препараты? Для чего они нужны? Наверняка у них есть побочные эффекты?

— А.П.: Холестеринснижающие препараты – это лекарственные препараты, которые тем или иным способом снижают уровень «плохого» холестерина в крови и, таким образом, доказанно снижают риск сердечно-сосудистых осложнений.

Самая распространенная и рекомендованная группа препаратов – статины. Очень много исследований по всему миру доказали, что эти препараты продлевают жизнь и приносят больше пользы, чем вреда. Основное условие – подбор эффективной и безопасной дозы. Что мы и делаем.

Как и любые лекарственные препараты, статины могут вызывать нежелательные эффекты, но это бывает достаточно редко и они проходят при отмене препарата.

Если подобрана эффективная и безопасная доза, то прием статинов с пожизненным контролем биохимического анализа крови можно проводить 1 раз в год.

— Корр.: А нельзя ли снизить холестерин крови без статинов, то есть, не принимая лекарства?

— А.П.: Да, можно. Но для этого необходимо соблюдать несколько условий. Соблюдение диеты с низким содержанием холестерина: нужно снизить употребление насыщенных жиров, увеличить в рационе долю цельно-зерновых продуктов, овощей (рекомендуется до 5 порций в день), фруктов и рыбы. Следует использовать нерафинированные подсолнечное, кукурузное, рапсовое или оливковое масла. Общее содержание жиров должно быть не более 30% общего энергетического состава, а содержание насыщенных жиров не должно превышать 1/3 всех потребляемых жиров. Исследования подтверждают рекомендации о том, что потребление рыбы, по крайней мере, дважды в неделю и омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в низких дозах в качестве пищевой добавки могут снижать риск сердечно-сосудистой смерти и инсульта в первичной профилактике. Одним из способов контроля уровня «плохого» холестерина т.е. липидов низкой плотности (ЛНП ) у лиц с низким и умеренным риском сердечно-сосудистых заболеваний, в качестве нутритивной поддержки, является прием препаратов из красного дрожжевого риса. Кроме того, очень важно увеличить физическую активность, потому что при физических нагрузках, уровень «плохого» холестерина снижается, а уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП), повышается. Ну, и существенный момент, это необходимость снижения избыточного веса.

Однако, если ваш врач уже назначил вам холестеринснижающий препарат, то вышеуказанные рекомендации будут как дополнение к назначенной терапии.

— Корр.: С рыбой понятно. Она полезна. А вот снижает ли жеребятина уровень «плохого» холестерина крови?

— А.П.: К сожалению, это миф. Жеребятина – это мясо с высоким содержанием животного жира. Жирная жеребятина, как и любое другое жирное мясо, повышает уровень «плохого» холестерина. Если врач рекомендовал вам диету с низким содержанием животных жиров, то, конечно же, лучше ограничить ее количество в вашем рационе.

— Корр.: При Республиканской клинической больнице №3 в прошлом году был открыт Липидный кабинет? Расскажите, пожалуйста, чем он занимается?

— А.П.: Специалисты нашего Липидного кабинета выявляют, наблюдают и лечат людей с наследственными нарушениями липидного обмена, в том числе с семейной гиперхолестеринемией (СГХС). Мы также выявляем пациентов крайне высокого сердечно-сосудистого риска, которым стандартная холестеринснижающая терапия не помогает.

— Корр.: А какие исследования проводятся в Липидном кабинете?

— А.П.: У нас можно получить консультацию липидолога для установления диагноза и определения тактики лечения. Помимо этого, в городе пока только у нас проводится дорогостоящее генетическое исследование на СГХС путем прямого секвенирования (это когда исследуется не 1 или 2 гена, а тысячи генов). В этом направлении мы работаем с Институтом цитологии и генетики СО РАН в г.Новосибирске. Также мы проводим фармако-генетический анализ для определения риска осложнений при приеме статинов, индивидуально подбираем дозу назначаемых лекарств.

— Корр.: Как часто нужно сдавать анализ для определения своего липидного профиля?

— А.П.: Всем взрослым необходимо знать или контролировать показатели липидного обмена и хотя бы раз в год сдавать анализ. Не забудьте спросить у вашего врача к какой категории риска сердечно-сосудистых осложнений вы относитесь.

— Корр.: Как попасть на консультацию к кардиологу Липидного кабинета?

— А.П.: Вам нужно обратиться в Липидный кабинет Центра предиктивной медицины и биоинформатики РКБ №3, если у вас уровень общего холестерина сыворотки (плазмы) крови больше 10 ммоль/л., а ЛПНП больше 8,5 ммоль/л. Или в том случае, если у вас или у ваших кровных родственников случился инфаркт или инсульт в возрасте до 50 лет, а уровень общего холестерина у вас больше 7,5 ммоль/л, ЛПНП крови больше 5,0 ммоль/л.

Также показаниями для обращения к нам является тот факт, если вы принимаете максимально переносимую дозу комплексной медикаментозной гиполипидемической терапии больше 3 месяцев, а эффективного снижения ЛПНП нет. Кроме того, обращайтесь обязательно, если у вас атеросклероз сосудов, инфаркт или инсульт атеросклеротического генеза до 40 лет.

Для записи на консультацию по программе ОМС необходимо иметь: результаты липидограммы (ОХС, ЛПНП, триглицериды), результаты крови на гормоны щитовидной железы, УЗИ сердца и артерий, выписки предыдущих госпитализаций. Записаться можно по телефону 507 214.

В завершение беседы хочу добавить, что создание в нашей стране национальной сети липидных центров позволит не только выявлять людей со смертельно опасным наследственным заболеванием, но и спасти их жизни. Современное развитие фармотрасли, в частности, ее биотехнологического сектора, дает такие возможности.

Важно доносить информацию о СГХС до людей, вести здоровый образ жизни, всячески привлекать внимание к этой проблеме. Только объединив усилия врачей, пациентов, общественности, государства, СМИ мы можем преломить ситуацию в корне.

— Корр.: Анна Владимировна, благодарю за ценную информацию!