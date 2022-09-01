01.09.2022
14:30
332

Образование

В частной школе провели обряд Алгыс на успешный учебный год

В частной школе для мальчиков ЧОУ «САХАТ» провели алгыс — передает телеграм-канал SakhaDay.

Фото: Видео paulina_turmel
Источник: https://t.me/sakhaday

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