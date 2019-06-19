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В церемонии открытия Ысыаха Олонхо примут участие 1,5 тысячи человек

На торжественном открытии Ысыаха Олонхо — 2019 планируется участие 1,5 тысяч человек, в том числе более 300 артистов из всех учреждений культуры республики. Первую скрипку в главном событии года традиционно играет Театр Олонхо. ЯСИА выяснило, что ждет зрителей.

Во время проведения XIII Ысыаха Олонхо запланировано порядка 70 культурно-спортивных мероприятий. Главным призом за лучшее исполнение эпоса станет автомобиль УАЗ. Ожидается, что в открытии народного праздника примут участие порядка 1,5 тысяч человек.

«Более 300 артистов культурных учреждений Якутии задействованы в открытии. Это артисты Театра Олонхо, Саха театра, Театра оперы и балета, Театра танца, Филармонии Якутии, Высшей школы музыки, танцевальные коллективы «Ситим», «Эрел», «Тойон Мюрю» и другие. Режиссером обеих церемоний — открытия и закрытия — назначен Руслан ТАРАХОВСКИЙ», — рассказали ЯСИА в министерстве культуры и духовного развития республики.

Как поделилась с ЯСИА режиссер Театра Олонхо Мария МАРКОВА, сейчас в Намском районе активно идут репетиции, здесь уже больше недели работают практически все артисты театра. 18 июля в улус приехали последние коллективы. Мероприятие курирует государственный советник Якутии Андрей БОРИСОВ.

Церемония открытия начнется 20 июня в 11 часов в центральном тюсюлгэ, здесь же с 14 часов стартует республиканский конкурс олонхосутов, а с 17 — концерт участников этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

«На празднике будет много гостей. К примеру, приедет известный театральный продюсер из Германии, уроженец Татарстана Рустам АХМЕТШИН. Ему очень понравился наш премьерный спектакль «Три светила», который мы играли в Казани, и он решил посетить наш Ысыах Олонхо», — отметила Мария Маркова.

Напомним, республиканский национальный праздник Ысыах Олонхо состоится 20-21 июня в селе Намцы Намского улуса. На Ысыах приедут гости из Алтая, Казахстана, Санкт-Петербурга, ДФО, а также представители коренных малочисленных народов Севера.

По традиции на празднике состоятся конкурсы исполнителей эпоса Олонхо, соревнования по стрельбе из лука, запевал осуохая, исполнителей скороговорок, конкурс национального костюма, конского убранства. Ысыах Олонхо проводится в Якутии ежегодно с 2006 года. Напомним, в 2005 году якутский эпос вошел в список шедевров устного нематериального наследия ЮНЕСКО.

Источник: http://ysia.ru/v-tseremonii-otkrytiya-ysyaha-olonho-primut-uchastie-1-5-tysyachi-chelovek/
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