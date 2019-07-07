В центре Якутска загорелось здание

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

06 июля 2019 г. в 19.57 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит одноэтажное строение по улице Индустриальная в г.Нерюнгри Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через пять минут горело строение открытым огнем. В результате возгорания огнем повреждено строение по всей площади 50 кв.м.. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

06 июля 2019 г. в 21.25 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в здании ЯТЭЦ теплопункт кв.№70 по улице Кирова г.Якутск. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через пять минут, шел дым с кровли строения. В результате пожара огнем поврежден утеплитель на пл. 8 кв.м. Причина предположительно — короткое замыкание силового кабеля над кровлей. Виновный и ущерб устанавливаются. Спасен теплопункт.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!