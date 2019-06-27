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В Центральной Якутии подготовка к зиме идет с опережением плана

В Центральных электрических сетях ПАО «Якутскэнерго» с опережением установленного графика ведется подготовка к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2019-2020 гг. Полный объем работ планируется завершить в ноябре 2019 года.

В рамках ремонтной кампании с января по май на территории Центральной Якутии энергетики на 14% перевыполнили план по ремонту линий электропередачи всех классов напряжения: при плане в 250 км отремонтировано свыше 285 км.

Кроме того, в этом году на 200 га больше запланированного расчищены просеки вдоль трасс линий электропередачи: при плане в 1084 га специалисты произвели работы по расчистке кустарниковой поросли на территории охранной зоны ВЛ объемом в 1308 га.

В соответствии с годовым графиком специалисты ЦЭС также произвели техническое обслуживание средств диспетчерского технологического управления, обеспечивающих функционирование централизованных систем противоаварийной и режимной автоматики. Также выполнено техническое обслуживание устройств релейной защиты, автоматики и измерений.

На данный момент почти полностью завершена комплектация ресурсами для своевременного проведения восстановительных работ в случае возникновения технологических нарушений в период 2019-2020 гг., на местах расположены резервные источники снабжения электроэнергией.

«Для обеспечения стабильной работы энергооборудования в период осенне-зимнего максимума нагрузок с начала года наш персонал реализует комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения Центральной Якутии. Это не только проведение необходимых работ по капитальному ремонту оборудования, линий электропередачи и их техническому обслуживанию, но и работы по организации поставки топлива, а также обучению производственно-технического персонала, обеспечению специалистов необходимыми средствами индивидуальной защиты и инвентарем», – отметил директор ЦЭС Игорь ИВАНОВ.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».
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